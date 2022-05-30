Любов на яхті. Джастін та Гейлі Бібер відпочивають у Мексиці (фото)
Між перервами в концертному турне знаменитості знайшли час одне для одного.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Зіркове подружжя Джастін та Гейлі Бібер нещодавно провели разом час на яхті у Мексиці. Про це пише Hollywood Life.
Закохана пара усамітнилась між концертами канадського співака та відпочила на розкішному судні. Американську супермодель з чоловіком помітили в курортному містечку Кабо-Сан-Лукасі.
Джастін та Гейлі, попри нещодавні чутки про розставання, виглядали разом щасливими та закоханими. Вони стояли на краю яхти та обіймалися.
25-річна Гейлі, донька актора Стівена Болдвіна, обрала для сонячного відпочинку рожеве квіткове бікіні та яскраву бейсболку. Тим часом канадський співак приміряв фіолетові шорти.
Окрім закоханої пари, на судні також був присутній екіпаж яхти, який потрапив на фото папараці.
28-річний Джастін та Гейлі Бібер одружилися у 2018 році після розриву співака із Селеною Гомес. Фанати останньої досі не вірять у справжність почуттів Бібера до своєї дружини, адже сподіваються на відновлення пари Селена-Джастін. Через негативні коментарі хейтерів Гейлі Бібер часто зверталася до своєї аудиторії із закликом залишити тему Селени в минулому.
Тим часом Джастін Бібер з дружиною Гейлі неодноразово демонстрували свої теплі почуття одне до одного на публіці.
Дітей у пари наразі немає, то ж фанати зіркового подружжя сподіваються на поповнення в родині найближчими роками.
Нагадаємо, як виглядала Гейлі Бібер у дитинстві. Супермодель привітала свою маму з Міжнародним днем матері та поділилася на честь святкового дня архівним знімком.
Також Фокус писав про одкровення Джастіна Бібера про те, що він пережив нервовий зрив після весілля з Гейлі Бібер, адже очікував від подружнього життя зовсім іншого досвіду.