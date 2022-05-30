Любов на яхті. Джастін та Гейлі Бібер відпочивають у Мексиці (фото)

Між перервами в концертному турне знаменитості знайшли час одне для одного.

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Зіркове подружжя Джастін та Гейлі Бібер нещодавно провели разом час на яхті у Мексиці. Про це пише Hollywood Life.

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Закохана пара усамітнилась між концертами канадського співака та відпочила на розкішному судні. Американську супермодель з чоловіком помітили в курортному містечку Кабо-Сан-Лукасі.

Джастін та Гейлі, попри нещодавні чутки про розставання, виглядали разом щасливими та закоханими. Вони стояли на краю яхти та обіймалися.

25-річна Гейлі, донька актора Стівена Болдвіна, обрала для сонячного відпочинку рожеве квіткове бікіні та яскраву бейсболку. Тим часом канадський співак приміряв фіолетові шорти.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер на яхті в Мексиці

Окрім закоханої пари, на судні також був присутній екіпаж яхти, який потрапив на фото папараці.

28-річний Джастін та Гейлі Бібер одружилися у 2018 році після розриву співака із Селеною Гомес. Фанати останньої досі не вірять у справжність почуттів Бібера до своєї дружини, адже сподіваються на відновлення пари Селена-Джастін. Через негативні коментарі хейтерів Гейлі Бібер часто зверталася до своєї аудиторії із закликом залишити тему Селени в минулому.

Тим часом Джастін Бібер з дружиною Гейлі неодноразово демонстрували свої теплі почуття одне до одного на публіці.

[ + – ] Джастін та Гейлі Бібер одружилися у 2018 році Фото: Justin Bieber/Instagram

Дітей у пари наразі немає, то ж фанати зіркового подружжя сподіваються на поповнення в родині найближчими роками.

Нагадаємо, як виглядала Гейлі Бібер у дитинстві. Супермодель привітала свою маму з Міжнародним днем матері та поділилася на честь святкового дня архівним знімком.

Також Фокус писав про одкровення Джастіна Бібера про те, що він пережив нервовий зрив після весілля з Гейлі Бібер, адже очікував від подружнього життя зовсім іншого досвіду.