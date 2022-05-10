Мамина радість. Як виглядала Гейлі Бібер у дитинстві (фото)

Знаменитість привітала свою маму з Міжнародним днем матері.

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Американська модель Гейлі Бібер напередодні привітала свою маму з Днем матері. На честь цього святкового дня знаменитість поділилася архівним знімком у своєму Instagram.

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На фото маленька Гейлі позує в обіймах своєї мами. Майбутня модель у той час носила коротке каре з чубчиком.

"Люблю", — лаконічно підписала фото дружина Джастіна Бібера.

[ + – ] Гейлі Бібер у дитинстві

Також 25-річна знаменитість привітала в сторіс всіх мам світу з їхнім святковим днем.

"З Днем матері всіх прекрасних матерів. Я така вдячна бути в оточенні чудових жінок і я готова дізнаватися від них більше, коли настане моя черга. Люблю вас, благородні матері", — зазначила американська модель, донька американського актора Стівена Болдвіна та графічної дизайнерки Кенії Деодато-Болдвін. До речі, свого часу саме батько і познайомив свою доньку з майбутнім чоловіком Джастіном.

[ + – ] Гейлі Бібер привітала всіх мам світу з Днем матері

Сама Гейлі одружена з канадським співаком Джастіном Бібером майже чотири роки. Проте у зіркової пари наразі немає дітей.

Нагадаємо, Гейлі Бібер напередодні пережила інсульт та операцію на серці. Її врятувала швидка реакція чоловіка Джастіна.

Також Фокус писав про привітання з Днем матері від зірок українського шоубізнесу. Серед них Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Андрій Бєдняков та інші. Українські знаменитості показали архівні кадри зі своїми мамами та висловили вдячність усім мамам війни.