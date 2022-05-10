Мамина радость. Как выглядела Хейли Бибер в детстве (фото)

Знаменитость поздравила свою маму с Международным днем матери.

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Американская модель Хейли Бибер накануне поздравила свою маму с Днем матери. В честь этого праздничного дня знаменитость поделилась архивным снимком в своем Instagram.

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На фото маленькая Хейли позирует в объятиях своей мамы. Будущая модель в то время носила короткое каре с челкой.

"Люблю", — лаконично подписала фото жена Джастина Бибера.

[ + – ] Хейли Бибер в детстве

Также 25-летняя знаменитость поздравила всех мам мира с их праздничным днем.

"С Днем матери всех прекрасных матерей. Я так благодарна быть в окружении замечательных женщин и я готова узнавать от них больше, когда наступит моя очередь. Люблю вас, благородные матери", — отметила юная модель, дочь американского актера Стивена Болдуина и графического дизайнера Кении Деодато-Болдуин. Кстати, в свое время отец и познакомил свою дочь с будущим мужем Джастином.

[ + – ] Хейли Бибер поздравила всех мам мира с Днем матери

Сама Хейли замужем за канадским певцом Джастином Бибером почти четыре года. Однако у звездной пары пока нет своих детей.

Напомним, 25-летняя модель Хейли Бибер накануне пережила инсульт и операцию на сердце. Ее спасла быстрая реакция мужа Джастина.

Также Фокус писал о поздравлениях с Днем матери от звезд украинского шоу-бизнеса. Среди них Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Андрей Бедняков и другие. Украинские знаменитости показали архивные кадры со своими мамами и выразили благодарность всем мамам войны.