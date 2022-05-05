Джастін Бібер розповів про нервовий зрив після весілля з Гейлі Бібер

Після одруження зіркової пари пройшло понад три роки.

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Канадський співак Джастін Бібер зізнався, що після весілля з моделлю Гейлі Бібер пережив нервовий зрив. Про це пише Elle.

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За словами артиста, до весілля в його ментальному здоров'ї було не все в порядку: у співака було багато психологічних проблем. Проте Джастін думав, що після одруження все мине і він буде повністю ментально здоровим.

"Я думав, що весілля просто вирішить усі мої проблеми, але цього не сталося. Тому в мене стався невеликий зрив", — зізнався чоловік Гейлі Бібер.

Проте, за словами співака, разом з дружиною їм вдалося впоратися з проблемою.

[ + – ] Джастін Бібер та Гейлі Болдвін одружилися у 2018 році Фото: Justin Bieber/Instagram

"Ти хочеш, щоб твоя дружина робила те, що ти не робиш сам. І це виглядає так, ніби ти дивишся на себе в дзеркало і розумієш, що ти не та людина, якою ти себе вважав", — зазначив артист.

До того ж швидке одруження Джастіна Бібера та Гейлі Болдвін стало шоком для фанатів його колишньої дівчини Селени Гомес. Вони буквально почали цькувати нову кохану артиста в соцмережах та на вулицях, і продовжують це робити досі час від часу.

Нагадаємо, дружина Джастіна Бібера нещодавно пережила операцію на серці. Гейлі врятувала швидка реакція її чоловіка.

Також Фокус писав про костюм Джастіна Бібера на "Греммі-2022", який став справжнім мемом у мережі.