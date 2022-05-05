Джастин Бибер рассказал о нервном срыве после свадьбы с Хейли Бибер

После свадьбы звездной пары прошло более трех лет.

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Канадский певец Джастин Бибер признался, что после свадьбы с моделью Хейли Бибер он пережил нервный срыв. Об этом пишет Elle.

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По словам артиста, до свадьбы в его ментальном здоровье было не все в порядке: у певца было много психологических проблем. Однако Джастин думал, что после женитьбы все пройдет и он будет полностью ментально здоров.

"Я думал, что свадьба просто решит все мои проблемы, но этого не произошло. Поэтому у меня произошел небольшой срыв", — признался супруг Хейли Бибер.

Однако, по словам певца, вместе с супругой им удалось справиться с проблемой.

[ + – ] Джастин Бибер и Хейли Болдвин поженились в 2018 году Фото: Justin Bieber/Instagram

"Ты хочешь, чтобы твоя жена делала то, что ты не делаешь сам. И это выглядит так, будто ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что ты не тот человек, которым ты себя считал", — отметил артист.

К тому же скорая женитьба Джастина Бибера и Хейли Болдвин стала шоком для фанатов его бывшей девушки Селены Гомес. Они буквально начали травить новую возлюбленную артиста в соцсетях и на улицах, и продолжают это делать до сих пор время от времени.

Напомним, супруга Джастина Бибера недавно пережила операцию на сердце. Хейли спасла быстрая реакция ее мужа.

Также Фокус писал о костюме Джастина Бибера на "Грэмми-2022", который стал настоящим мемом в Сети.