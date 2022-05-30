Любовь на яхте. Джастин и Хейли Бибер отдыхают в Мексике (фото)
Между перерывами в концертном турне знаменитости нашли время друг для друга.
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Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер недавно провели вместе время на яхте в Мексике. Об этом пишет Hollywood Life.
Влюбленная пара уединилась между концертами канадского певца и отдохнула на роскошном судне. Американская супермодель с мужем была замечена в курортном городке Кабо-Сан-Лукасе.
Джастин и Хейли, несмотря на слухи о расставании, выглядели вместе счастливыми и влюбленными. Они стояли на краю яхты и обнимались.
25-летняя Хейли, дочь актера Стивена Болдуина, выбрала для солнечного отдыха розовое цветочное бикини и яркую бейсболку. Тем временем канадский певец примерил фиолетовые шорты.
Кроме влюбленной пары, на судне также присутствовал экипаж яхты, попавший на фото папарацци.
28-летний Джастин и Хейли Бибер поженились в 2018 году после разрыва певца с Селеной Гомес. Фанаты последней до сих пор не верят в подлинность чувств Бибера к своей жене, ведь надеются на восстановление пары Селена-Джастин. Из-за негативных комментариев хейтеров Хейли Бибер часто обращалась к своей аудитории с призывом оставить тему Селены в прошлом.
Тем временем Джастин Бибер с женой Хейли неоднократно демонстрировали свои теплые чувства друг к другу на публике.
Детей у пары на данный момент нет, поэтому фанаты звездных супругов надеются на пополнение в семье в ближайшие годы.
Напомним, как выглядела Хейли Бибер в детстве. Супермодель поздравила маму с Международным днем матери и поделилась в честь праздничного дня архивным снимком.
Также Фокус писал об откровении Джастина Бибера о том, что он пережил нервный срыв после свадьбы с Хейли Бибер, ведь ожидал от супружеской жизни совсем иного опыта.