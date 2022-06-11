У Джастина Бибера парализовало лицо (видео)
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28-летний канадский певец Джастин Бибер испугал своих фанатов видео, на котором музыканту парализовало часть лица. Роликом он поделился в своем Instagram с более чем 240 млн подписчиков.
Муж Хейли Бибер признался, что ему парализовало лицевой нерв по причине тяжелой болезни — синдрома Рамсея-Ханта.
"Из-за вируса, который атакует нерв в моем ухе и моих лицевых нервах, и вызван паралич лица. Как вы можете видеть, глаз не моргает. Я не могу улыбаться на этой стороне лица, эта ноздря не двигается", — признался 28-летний исполнитель.
Как известно, синдром Рамсея-Ханта — форма опоясывающего герпеса, поражающего лицевой нерв, он вызывает потерю слуха и сильные боли.
В частности, Бибер сообщил о переносе из-за обострения болезни своих концертов и попросил фанатов с пониманием отнестись к этому инциденту.
"Очевидно, мое тело говорит мне, что нужно замедлиться. Мне нужно отдохнуть, чтобы я мог снова сделать свое лицо таким, каким оно должно быть", — добавил Джастин Бибер.
Спустя некоторое время в сторис певец признался, что ему стало еще труднее есть и его это очень огорчает.
"Пожалуйста, молитесь за меня", — обратился к миллионам своих фолловеров канадский исполнитель.
Аудитория певца с пониманием отнеслась к его болезни и засыпала певца теплыми комментариями.
"Люблю тебя сильно, Джастин!", "Молюсь за тебя", "Быстрого выздоровления", — комментируют ролик Бибера его подписчики.
Напомним, жена Джастина Хейли Бибер недавно перенесла инсульт и операцию на сердце. Американскую модель спасла быстрая реакция ее мужа.
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