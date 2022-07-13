Селена Гомес продемонструвала яскравий образ для літа 2022 (фото)

Останнім часом артистка демонструє все більше цікавих образів.

29-річна американська співачка Селена Гомес продемонструвала неймовірно яскравий образ для літа 2022. Про це пише Elle.

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Артистка відвідала захід Sephora у Мілані. На офіційну подію в італійському місті Гомес прийшла в доволі цікавому аутфіті — світло-смарагдовій сорочці та мініспідниці на високій талії в помаранчево-чорну смужку. На ногах Селени були чорні туфлі від Prada. Як аксесуари до "бджолиного" образу вона обрала золоті сережки-кільця.

Волосся співачка зібрала у високий охайний пучок. А завершенням луку став вечірній макіяж з акцентом на очі.

Як відомо, автором останніх образів Селени Гомес є голлівудський стиліст Кейт Янг.

[ + – ] Селена Гомес у Мілані

Таке поєднання є доволі яскравим та незвичайним. Проте любителям чогось нового та ненудного варто спробувати повторити "бджолиний" ансамбль Селени.

Останнім часом Селена Гомес усе частіше з'являється на публіці та демонструє при цьому цікаві та стильні аутфіти, які хочеться розглядати та повторювати.

Нагадаємо, 29-річна Селена Гомес показала, що можна надягнути на червону доріжку.

Також Фокус писав про цікавий діловий ансамбль з білою сорочкою, який продемонструвала напередодні Селена Гомес.