Селена Гомес показала, що надягнути на червону доріжку (фото)

Знаменитість активно будує акторську кар'єру.

29-річна американська співачка та акторка Селена Гомес вийшла у світ у неймовірно ефектній сукні. Про це пише Variety.

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Знаменитість відвідала прем'єру нового сезону серіалу "Убивства в одній будівлі" у Лос-Анджелесі. Співачка виконала одну з головних ролей у картині.

На червону доріжку заходу Селена Гомес вийшла в елегантній блискучій сукні від Michael Kors з глибоким вирізом до бедра та збоку. На ногах американської знаменитості були сріблясті босоніжки від Jimmy Choo.

Як аксесуари до вечірнього образу Гомес обрала сережки-кільця від EFFY Jewelry. А своє волосся вона зібрала у високий хвіст.

[ + – ] Селена Гомес на прем'єрі нового сезону серіалу

Селена Гомес, яка стала відома саме як співачка, останнім часом активно будує акторську кар'єру. Вона знімається у фільмах та серіалах і вже озвучила кілька картин.

Нагадаємо, Селена Гомес показала, як можна незвичайно носити класичну білу сорочку влітку 2022.

Також Фокус писав про коментар 29-річної Селени Гомес щодо розставання зі співаком Джастіном Бібером у 2018. За словами артистки, цей період життя допоміг їй сформуватися як особистість.