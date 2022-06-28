Селена Гомес показала, что надеть на красную дорожку (фото)

Знаменитость активно строит актерскую карьеру.

29-летняя американская певица и актриса Селена Гомес вышла в свет в невероятно эффектном платье. Об этом пишет Variety.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Знаменитость посетила премьеру нового сезона сериала "Убийства в одном здании" в Лос-Анджелесе. Певица исполнила одну из главных ролей в картине.

На красную дорожку мероприятия Селена Гомес вышла в элегантном блестящем платье от Michael Kors с глубоким вырезом на бедре и сбоку. На ногах американской знаменитости были серебристые босоножки Jimmy Choo.

В качестве аксессуаров к вечернему образу Гомес выбрала серьги-кольца от EFFY Jewelry. А свои волосы она собрала в высокий хвост.

[ + – ] Селена Гомес на премьере нового сезона сериала

Селена Гомес, которая стала известна как певица, в последнее время активно строит актерскую карьеру. Она снимается в фильмах и сериалах и озвучила несколько картин.

Напомним, Селена Гомес показала, как можно необычно носить классическую белую рубашку летом 2022.

Также Фокус писал о комментарии 29-летней Селены Гомес по поводу расставания с певцом Джастином Бибером в 2018. По словам артистки, этот период жизни помог ей сформироваться как личность.