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Селена Гомес показала, что надеть на красную дорожку (фото)

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Фото: Getty Images | Селена Гомес

Знаменитость активно строит актерскую карьеру.

29-летняя американская певица и актриса Селена Гомес вышла в свет в невероятно эффектном платье. Об этом пишет Variety.

Знаменитость посетила премьеру нового сезона сериала "Убийства в одном здании" в Лос-Анджелесе. Певица исполнила одну из главных ролей в картине.

На красную дорожку мероприятия Селена Гомес вышла в элегантном блестящем платье от Michael Kors с глубоким вырезом на бедре и сбоку. На ногах американской знаменитости были серебристые босоножки Jimmy Choo.

В качестве аксессуаров к вечернему образу Гомес выбрала серьги-кольца от EFFY Jewelry. А свои волосы она собрала в высокий хвост.

Селена Гомес на премьере нового сезона сериала

Селена Гомес, которая стала известна как певица, в последнее время активно строит актерскую карьеру. Она снимается в фильмах и сериалах и озвучила несколько картин.

Напомним, Селена Гомес показала, как можно необычно носить классическую белую рубашку летом 2022.

Также Фокус писал о комментарии 29-летней Селены Гомес по поводу расставания с певцом Джастином Бибером в 2018. По словам артистки, этот период жизни помог ей сформироваться как личность.