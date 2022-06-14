Селена Гомес показала, как можно необычно носить белую рубашку (фото)

В последнее время знаменитость редко выходит на публику, так что каждое ее появление — практически эксклюзив.

29-летняя американская певица и актриса Селена Гомес продемонстрировала интересный вариант ношения белой рубашки. Об этом пишет Instyle.

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Знаменитость посетила вечер в честь нового сезона сериала "Убийства в одном здании", в котором певица сыграла одну из главных ролей.

Селена Гомес вышла на публику в одном только белом платье-рубашке, соединив его с корсетом. На ногах американской знаменитости были золотистые туфли на каблуке.

В качестве аксессуаров к образу Гомес выбрала серебряные серьги и кольца. Дополнением аутфита стал макияж с акцентом на красные губы. А волосы, судя по последним фото Селены в соцсетях, на этот раз она нарастила. Ведь в последнее время звезда демонстрировала стрижку боб-каре.

[ + – ] Селена Гомес посетила официальное мероприятие

Поэтому белая рубашка не обязательно должна совмещаться с джинсами и кроссовками. Если ее элегантно смиксовать с каблуками и красной помадой — она станет одним из самых ярких образов красных дорожек.

Напомним, 29-летняя Селена Гомес считает свой вес сейчас идеальным, поэтому просит хейтеров заниматься своими делами и не лезть в ее жизнь.

Также Фокус писал о другом интересном миксе белой рубашки, который продемонстрировала американская супермодель Белла Хадид накануне. Знаменитость решила примерить образ из 30-х.