Селена Гомес ответила хейтерам, критикующим ее за "лишний" вес

Актриса заявила, что она идеальна, и ее вес ее не волнует

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Актриса и певица Селена Гомес ответила комментаторам, критикующим ее за "лишний" вес в соцсетях. Свое обращение Селена опубликовала в соцсетях, пишет Popsugar.

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"Честно говоря, меня не волнует мой вес, потому что люди все равно будут злословить. "Ты слишком миниатюрная", "ты слишком толстая", "это тебе не идет". Я идеальна такая, какая я есть", — сказала Селена и заявила, что хоть и старается следить за весом, но пошла в ресторан и купила четыре тако, три яичных рулетика, луковые кольца и острый сэндвич с курицей.

Звезда сериала "Убийства в одном здании" уже рассказывала ранее в интервью, что ее постоянно критиковали, особенно после того, как она снялась обнаженной для обложки своего альбома Revival в 2015 году.

"Это был первый год, когда я столкнулась с тем, что кто-то обсуждал мое тело. Я приземлялась в аэропорту, а люди кричали: "Ты толстая!". Это было ужасно", — рассказывала певица.

Она напомнила, что ее внешность зависит от приема лекарств и от перенесенных заболеваний.

"У меня волчанка, проблемы с почками и высокое давление, у меня хватает проблем со здоровьем", — признавалась Гомес в интервью несколько лет спустя. Но злые комментарии ее расстраивали настолько, что ей даже пришлось обратиться к специалисту.

Напомним, в 2014 году Гомес прошла курс химиотерапии после диагностированной системной красной волчанки. Три года спустя она перенесла операцию по трансплантации почки. Донором стала ее близкая подруга Франсия Райса. Во время операции Селена чуть не умерла от разрыва артерии.

Два года назад, когда ей диагностировали биполярное расстройство, Селена запустила платформу Wondermind, чтобы помочь другим.