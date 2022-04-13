Селена Гомес відповіла хейтерам, які критикують її за "зайву" вагу

Акторка заявила, що вона ідеальна, і її вага її не хвилює

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Акторка та співачка Селена Гомес відповіла коментаторам, які критикують її за "зайву" вагу в соцмережах. Своє звернення Селена опублікувала в соцмережах, пише Popsugar.

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"Чесно кажучи, мене не хвилює моя вага, тому що люди все одно злословитимуть. "Ти занадто мініатюрна", "ти занадто товста", "це тобі не личить". Я ідеальна така, яка я є", — сказала Селена і заявила, що хоч і намагається стежити за вагою, але пішла в ресторан і купила чотири тако, три яєчні рулетики, цибулинні кільця та гострий сендвіч з куркою.

Зірка серіалу "Вбивства в одній будівлі" вже розповідала раніше в інтерв'ю, що її постійно критикували, особливо після того, як вона знялася оголеною для обкладинки свого альбому Revival у 2015 році.

"Це був перший рік, коли я зіткнулася з тим, що хтось обговорював моє тіло. Я приземлялася в аеропорту, а люди кричали: "Ти товста!". Це було жахливо", — розповідала співачка.

Вона нагадала, що її зовнішність залежить від приймання ліків та від перенесених захворювань.

"У мене вовчак, проблеми з нирками та високий тиск, у мене вистачає проблем зі здоров'ям", — зізнавалася Гомес в інтерв'ю через кілька років. Але злі коментарі її засмучували настільки, що їй навіть довелося звернутися до фахівця.

Нагадаємо, у 2014 році Гомес пройшла курс хімієтерапії після діагностованого системного червоного вовчака. Через три роки вона перенесла операцію з трансплантації нирки. Донором стала її близька подруга Франсія Райса. Під час операції Селена мало не померла від розриву артерії.

Два роки тому, коли їй діагностували біполярні розлади, Селена запустила платформу Wondermind, щоб допомогти іншим.