Селена Гомес показала, як можна незвичайно носити білу сорочку (фото)

Останнім часом знаменитість рідко виходить на публіку, то ж кожна її поява — практично ексклюзив.

29-річна американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала цікавий варіант носіння білої сорочки. Про це пише Instyle.

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Знаменитість відвідала вечір на честь нового сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі", у якому співачка зіграла одну з головних ролей.

Селена Гомес вийшла на публіку в одній лише білій сукні-сорочці, поєднавши її з корсетом. На ногах американської знаменитості були золотисті туфлі на підборах.

Як аксесуари до образу Гомес обрала срібні сережки та каблучки. Доповненням аутфіту став макіяж з акцентом на червоні губи. А волосся, судячи з останніх фото Селени у соцмережах, цього разу вона наростила. Адже останнім часом зірка демонструвала стрижку боб-каре.

[ + – ] Селена Гомес відвідала офіційний захід

Тому біла сорочка не обов'язково повинна поєднуватися з джинсами та кросівками. Якщо її елегантно зміксувати з підборами та червоною помадою, вона стане одним з найяскравіших образів червоних доріжок.

Нагадаємо, 29-річна Селена Гомес вважає свою вагу наразі ідеальною, то ж просить хейтерів займатися своїми справами і не лізти у її життя.

Також Фокус писав про інший цікавий мікс білої сорочки, який продемонструвала американська модель Белла Хадід напередодні. Знаменитість вирішила приміряти образ з 30-х.