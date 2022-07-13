Селена Гомес продемонстрировала яркий образ для лета 2022 (фото)
В последнее время артистка показывает все больше интересных образов.
29-летняя американская певица Селена Гомес продемонстрировала невероятно яркий образ для лета 2022. Об этом пишет Elle.
Артистка посетила мероприятие Sephora в Милане. На официальное событие в итальянском городе Гомес пришла в интересном аутфите — светло-изумрудной рубашке и мини-юбке на высокой талии в оранжево-черную полоску. На ногах Селены были черные туфли от Prada. В качестве аксессуаров к "пчелиному" образу она выбрала золотые серьги-кольца.
Волосы певица собрала в высокий аккуратный пучок. А завершением лука стал вечерний макияж с акцентом на глаза.
Как известно, автором последних образов Селены Гомес является голливудский стилист Кейт Янг.
Такое сочетание довольно яркое и необычное. Однако любителям чего-то нового и нескучного стоит попытаться повторить "пчелиный" ансамбль Селены.
В последнее время Селена Гомес все чаще появляется на публике и демонстрирует интересные и стильные аутфиты, которые хочется рассматривать и повторять.
Напомним, 29-летняя Селена Гомес показала, что можно надеть на красную дорожку.
Также Фокус писал об интересном деловом ансамбле с белой рубашкой, который продемонстрировала накануне Селена Гомес.