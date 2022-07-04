Ветер перемен: Том Бачик показал самый актуальный маникюр недели

Синий цвет отлично подходит для коротких ногтей.

Популярный среди голливудских знаменитостей и деятелей американского шоу-бизнеса мастер маникюра Том Бачик продолжает радовать своих подписчиков новыми идеями, демонстрируя свежие работы на примере своих звездныъ клиенток. Например, в последней публикации он показал актуальный летний маникюр, который идеально смотрится на коротких ногтях Селены Гомес.

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Мастер, владеющий салонами в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, традиционно отдал предпочтение однотонному покрытию, выбрав ярко-синий лак. Такой цвет отлично подойдет к образу для отпуска, поскольку считается цветом перемен, отлично контрастирует с белоснежными песчаными пляжами и синей гладью моря или океана, а также хорошо впишется в яркий повседневный образ, придав ему легкости и свежести.

Бачик в своей работе старается придерживатся классики, внося в нее иновационные элементы. Например, френч, сделаный для Дженнифер Лопес, он разбавил ассиметричными формами и объемними цветами, а маникюр для одного из мероприятий с ее участием сделал максимально нейтральным.

Иногда он радует своих клиенток разноцветным маникюром, причем речь идет не только о разноцветном покрытии каждого ногтя, но и о цветном френче.