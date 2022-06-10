Модный маникюр лета 2022. Мастер Дженнифер Лопес показал идеальный френч

Нестандартная "улыбка" и объемный декор делают такой маникюр очень женственным. Он идеально подойдет для лета.

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Мастер Маникюра Том Бачик, работающий в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке и делающий маникюр таким знаменитостям как Селена Гомес, Ариана Гранде, Хайди Клум и многим другим, показал свой очередной шедевр, сделанный для своей самой звездной и притязательной клиентки Дженнифер Лопес. На странице в Instagram он опубликовал крупнім планом свежий маникюр знаменитости, который претендует на звание лучшего френча этого лета. Мастер покрыл ногти Лопес матовой базой, максимальной приближенной к натуральному цвету ногтя, а "улыбки" сделал не по краю ногтя, как в классическом френче, а сбоку и внизу ногтя.

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Чтобы добавить романтизма в общую картину, Бачик наклеил на ногти Лопес рельефные белые цветы.

"French Twist с абстракциями Nude White и мини 3D цветочками для @jlo. Нам нужно было подобрать образ для ее @netflix #Halftime Premiere, поэтому, конечно, мы сделали его нейтральным и веселым в современном и ретро-стиле 💅🏼 Использование белого цвета в минималистском стиле делает его шикарным, а 3D-цветы делают его игривым. . Не забудьте матировать его, чтобы добавить драмы! 🤩", – подписал свою работу мастер.

Отметим, что к этому маникюру Джей Ло выбрала роскошный наряд: мини-платье в желто-розовых цветах и пальто такой же расцветки до колена, а также белые туфли на платформе и высоком каблуке.

Ранее Бачик показывал маникюр Лопес с инициалами ее и ее жениха Бена Аффлека. Как модно видеть по его работах на странице, он отдает предпочтение натуральной базе, а акцент делает на "улыбках", если это френч, причем неважно, цветной или классический с белой кромкой.

Напомним, какой маникюр будет популярен этим летом, а также что известно о новом виде френча.