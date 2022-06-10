Манікюрник Дженніфер Лопес показав ідеальний френч для романтичних натур

Нестандартна "усмішка" й об'ємний декор роблять такий манікюр дуже жіночним. Він ідеально підійде для літа.

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Майстер Манікюру Том Бачик, який працює в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку і робить манікюр таким знаменитостям як Селена Гомес, Аріана Гранде, Гайді Клум і багатьом іншим, показав свій черговий шедевр, зроблений для своєї найзірковішої та вибагливішої клієнтки Дженніфер Лопес. На сторінці в Instagram він опублікував крупним планом свіжий манікюр знаменитості, який претендує на звання найкращого френчу цього літа. Майстер вкрив нігті Лопес матовою базою, максимальною наближеною до натурального кольору нігтя, а "усмішки" зробив не по краю нігтя, як у класичному френчі, а збоку та внизу нігтя.

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Щоб додати романтизму до загальної картини, Бачик наклеїв на нігті Лопес рельєфні білі квіти.

"French Twist з абстракціями Nude White і міні 3D квіточками для @jlo. Нам потрібно було підібрати образ для неї @netflix #Halftime Premiere, тому, звичайно, ми зробили його нейтральним і веселим у сучасному та ретро-стилі 💅🏼 Використання білого кольору в мінімалістському стилі робить його шикарним, а 3D-квіти роблять його грайливим.. Не забудьте матувати його, щоб додати драми! 🤩" — підписав свою роботу майстер.

Зазначимо, що до цього манікюру Джей Ло обрала розкішне вбрання: мінісукня в жовто-рожевих кольорах і пальто такого ж забарвлення до коліна, а також білі туфлі на платформі та високих підборах.

Раніше Бачик показував манікюр Лопес з ініціалами її та її нареченого Бена Аффлека. Як модно бачити за його роботами на сторінці, він віддає перевагу натуральній базі, а акцент робить на "усмішках", якщо це френч, причому не має значення, кольоровий або класичний з білою кромкою.

Нагадаємо, який манікюр буде популярний цього літа, а також що відомо про новий вид френчу.