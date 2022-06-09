Дженніфер Лопес продемонструвала яскравий літній образ для тих, хто любить розкіш

Образ для знаменитості створювала висококласна команда дорогих стилістів.

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52-річна Дженніфер Лопес не перестає експериментувати з довжиною своїх нарядів та фасонами, кожного разу з'являючись на публіці в ультракоротких сукнях у стилі baby-doll.

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Так, по вулицях Нижнього Іст-Сайду в Нью-Йорку попдіва прогулялася в жовто-рожевій мінісукні з квітковим принтом і такого ж кольору пальто до колін, які для неї підібрали команда її стилісти Роб Зангарді та Маріель Хаенн. Образ вона доповнила рожевою сумочкою Ferragamo, білими туфлями на високих підборах та платформі та великими сонцезахисними окулярами. Як аксесуари Лопес обрала золоті сережки-кільця.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Традиційно вона одягла і заручну каблучку із зеленим діамантом, яку їй подарував Бен Аффлек у квітні цього року.

Особливу увагу Дженніфер приділила манікюру, який зробив для неї зірковий майстер Том Бачік. В Instagram вона крупним планом показала свої нігті, демонструючи оригінальний скошений френч, прикрашений білими об'ємними квітами.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Перукар Лопес Кріс Епплтон зібрав волосся знаменитості у високий хвіст.

У такому розкішному вигляді Джей Ло приїхала подивитися на графіті, яке присвятили їй фанати.

"Ніколи не знаєш, де ти побачиш мене в Нью-Йорку", — підписала знімки знаменитість, відзначивши хештегами всіх, хто працював над її образом.

Нагадаємо, раніше мати двох дітей вже з'являлася на публіці в дуже короткій джинсовій сукні, традиційно доповнивши її туфлями на високих підборах. Знаменитість не соромиться демонструвати стрункі ноги, показуючи результати багатогодинних тренувань у спортзалі.

Нещодавно вона розплакалася на церемонії нагородження премії MTV, здобувши перемогу в номінації "Визнання поколінь". Знаменитість подякувала всім, хто "розбив їй серце".

Також стало відомо, що вона та її наречений Бен Аффлек переїжджають у спільний будинок, який так довго шукали в Лос-Анджелесі.