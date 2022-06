Дженніфер Лопес у сукні з декольте подякувала всім, хто розбив їй серце

Акторка здобула престижну нагороду від MTV у номінації "Визнання поколінь".

52-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес отримала престижну нагороду MTV Movie & TV Awards за заслуги в галузі кіно та телебачення у номінації "Визнання поколінь" і вирішила подякувати за свої успіхи не лише фанатам, а й недоброзичливцям, які стояли на її шляху та завдавали їй біль. Про це повідомляє People.

"Я хочу подякувати всім людям, які дали мені це життя. Я хочу подякувати людям, які подарували мені радість, і тим, хто розбив мені серце. Тим, хто мав рацію, і тим, хто брехав мені", — сказала Лопес зі сцени під час церемонії вручення нагороди.

Знаменитість додала, що вдячна всім, хто став для неї справжнім коханням, а також тим, хто пішов від неї, бо саме так вона зрозуміла, що їй треба рости над собою.

Зірка також подякувала "розчаруванню і невдачі" за те, що вони навчили її бути сильною, і не забула подякувати своїм дітям — 14-річним близнюкам Максу та Еммі — за те, що навчили її любити.

"Я хочу подякувати всім людям, які сказали мені в обличчя — або коли мене не було в кімнаті, — що я не можу цього зробити", — додала Лопес крізь сльози. Також акторка зазначила, що не змогла б досягти успіху без усіх своїх фанатів, які дивилися фільми за її участю.

"Ви є причиною того, що я тут і що я була тут, і я люблю вас!" — звернулася акторка до публіки.

Дженніфер Лопес обрала для заходу відверту сукню, що складається зі шкіряного корсета з глибоким декольте та спідницею до підлоги. Знаменитість отримала дві статуетки в номінаціях "Визнання покоління" та MTV Movie & TV Award for Best Song із піснею On My Way (Marry Me).

[ + – ] Лопес з'явилася на церемонії нагородження у сукні, що складається з корсету та довгої спідниці Фото: Getty Images

Нагадаємо, MTV Movie & TV Awards нагороджують артистів за заслуги в галузі кіно та телебачення. Цього року церемонія відбулася в ніч із 5 на 6 червня у Каліфорнії. Ведучою вечора була зірка "Класного мюзиклу", 33-річна американська актриса Ванесса Гадженс.

Тріумфатором премії став серіал "Ейфорія", який забрав чотири нагороди за "Найкращий серіал", "Найкращу роль у серіалі" (Зендая), "Найкращий зв'язок" та "Найкращий бій". Фільм "Людина-павук: Немає шляху додому" отримав статуетки за "Найкращий фільм" та "Найкращу роль у кіно" (Том Голланд).

У минулому лауреатами премії MTV Movie & TV Awards були Скарлет Йоханссон, Роберт Дауні-молодший, Різ Візерспун, Том Круз, Джим Керрі, Сандра Буллок, Джонні Депп, Віл Сміт та інші.

