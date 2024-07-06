"Адаптивна людина": TAYANNA про вимкнення світла, кохання та нумерологію

Відома українська співачка поділилася з Фокусом поглядами на обмеження під час війни, перше кохання, нумерологію та головні джерела натхнення.

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Українська співачка TAYANNA розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу про роль кохання в її житті, захоплення нумерологією, любов до природи та реакцію на відключення світла в Україні.

Ви відомі своїми піснями про кохання, його радість і біль, про жіночність і почуття. Ці пісні неабияк відгукнулися і стали підтримкою для багатьох жінок України. Хто чи що є для вас підтримкою по життю?

Моєю підтримкою по життю є я, мій внутрішній стрижень, а також син, батьки, друзі та психолог у важкі часи. Ще тиша, природа, книжки та знання. Часто часу на це не вистачає, але я використовую кожну вільну хвилинку, щоб відновитися, набратися енергії. Такого роду відновлення завжди добре підтримують.

TAYANNA

Будучи мамою вже 11-річного сина, маючи досвід батька, які сімейні цінності стали для вас провідними в побудові стосунків із сином?

Сім'я — це основа, сила. Це 7 поколінь, сім тебе. З цим розумінням ти точно не один, не самотній і не слабкий. Наші цінності — це повага одне до одного, до своїх бажань і особистого простору. Це час разом, підтримка одне одного. Мій син завжди розуміє мене. Це дуже цінно для мене. Будучи всього 11-річним, він знає, як важлива його підтримка для мене.

Які плани щодо наступних музичних робіт? Чи плануєте робити фіти з іншими виконавцями?

Звичайно, планую. У мене багато цікавих планів. Усім буду ділитися обов'язково.

TAYANNA

У ваших піснях кохання відіграє головну роль. На якому місці воно у вашому житті зараз?

Так може здатися, що здебільшого любов у моїх піснях, але це не зовсім так, щонайменше не на 100 відсотків. У мене є й інші пісні, де про кохання і не чути. У моєму житті вона в різних проявах залежно від часу й обставин. Любов у мені завжди, просто я обираю, кому її дарувати.

Сьогодні всім нам доводиться відчувати тиск війни, відключень світла тощо. Як ви справляєтеся з цим?

Я абсолютно спокійно ставлюся до відключень світла, адже я дуже адаптивна людина. І розумію, що зараз — так, а потім буде інакше. Тому треба шукати виходи із ситуації, що склалася, і жити тим, що є зараз. Чесно кажучи, вимкнення світла стали для мене приводом для невеликих відпочинків. Наприклад, прочитання книжки чи часу разом із сином. Я знаходжу в такі моменти спокій, що є важливим для мене.

Що для вас спокій? Де його знаходите?

Спокій для мене — це ресурс. Зазвичай мені вистачає одного дня спокою, щоб зарядитися. Я знаходжу його в природі, книжках, просто тиші або під час приготування їжі. Природа, напевно, найкращий "інструмент" для спокою. Дуже люблю проводити час якомога далі від міста. Люблю природні стихії.

TAYANNA

Чи є музика або артисти, які впливають на ваш стиль творчості, які надихають?

Я надихаюся дуже різною музикою. Починаючи від Біллі Айліш і закінчуючи Вітні Г'юстон. Натхнення — дуже цікава і спонтанна річ. За це і люблю свою роботу. Я можу надихатися абсолютно різними речами, що не обмежує і дає повну свободу творити.

У недавньому інтерв'ю зі Славою Дьоміним дізналися про ваш інтерес до нумерології. Багато людей не вірять у такі науки (на кшталт астрології й таро) або не надають їм великого значення. А яке значення вони мають для вас?

Нумерологія для мене — інструмент пізнання себе — ні більше, ні менше. Я на неї не перекладаю відповідальності. Вважаю, що такі речі можуть допомагати, ними можна цікавитися, але вони не вирішують за нас, не вирішують, як нам чинити чи ні.

Яким було ваше перше кохання? Які емоції та асоціації воно викликає? Який вплив воно справило на вас і вашу творчість?

Моє перше кохання було незабутнім. Ми досі спілкуємося. Дуже рада, що так склалося в моєму житті. Бо перше кохання залишається в серці назавжди, а маючи таку гарну історію, як у мене, справді розумієш, наскільки прекрасною вона є.

Яку на вашу думку найважливішу пораду ви дали б кожній закоханій дівчині зараз?

Я думаю, що любов дуже конструктивна у своїй природі. Дякуйте Богові, що прийшла у ваше життя людина, яка показала вам, на що ви здатні, що всередині вас живе. А там живе любов! Це ж класно знати, що ви здатні відчувати любов, а людина, яка її розбудила, показала вам, хто ви. Тож будьте вдячні тим, хто будить ваші найкращі почуття і діліться ними з усіма. Примножуйте це світло.

Раніше Фокус писав про перші спогади українських знаменитостей у День вишиванки.