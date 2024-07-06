"Адаптивный человек": TAYANNA об отключениях света, любви и нумерологии

Известная украинская певица поделилась с Фокусом взглядами на ограничения во время войны, первую любовь, нумерологию и главные источники вдохновения.

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Украинская певица TAYANNA рассказала в эксклюзивном интервью Фокусу о роли любви в ее жизни, увлечении нумерологией, любви к природе и реакции на отключения света в Украине.

Вы известны своими песнями о любви, ее радости и боли, о женственности и чувствах. Эти песни изрядно откликнулись и стали поддержкой для многих женщин Украины. Кто или что является для вас поддержкой по жизни?

Моей поддержкой по жизни есть я, мой внутренний стержень, а также сын, родители, друзья и психолог в трудные времена. Еще тишина, природа, книги и знания. Часто времени на это не хватает, но я использую каждую свободную минутку, чтобы восстановиться, набраться энергии. Такого рода восстановление всегда хорошо поддерживают.

TAYANNA

Будучи мамой уже 11-летнего сына, имея опыт родителя, какие семейные ценности стали для вас ведущими в построении отношений с сыном?

Семья — это основа, сила. Это 7 поколений, семь тебя. С этим пониманием ты точно не один, не одинок и не слаб. Наши ценности — это уважение друг к другу, к своим желаниям и личному пространству. Это время вместе, поддержка друг друга. Мой сын всегда понимает меня. Это очень ценно для меня. Будучи всего 11-летним, он знает, как важна его поддержка для меня.

Какие планы относительно следующих музыкальных работ? Планируете ли делать фиты с другими исполнителями?

Конечно, планирую. У меня много интересных планов. Всем буду делиться обязательно.

TAYANNA

В ваших песнях любовь играет главную роль. На каком месте она в вашей жизни сейчас?

Так может показаться, что в основном любовь в моих песнях, но это не совсем так, как минимум не на 100 процентов. У меня есть и другие песни, где о любви и не слышно. В моей жизни она в разных проявлениях в зависимости от времени и обстоятельств. Любовь во мне всегда, просто я выбираю, кому ее дарить.

Сегодня всем нам приходится испытывать давление войны, отключений света и т.д. Как вы справляетесь с этим?

Я абсолютно спокойно отношусь к отключениям света, ведь я очень адаптивный человек. И понимаю, что сейчас — так, а потом будет иначе. Поэтому надо искать выходы из сложившейся ситуации и жить тем, что есть сейчас. Честно говоря, отключение света стали для меня поводом для небольших отдыхов. Например, прочтения книги или времени вместе с сыном. Я нахожу в такие моменты спокойствие, что является важным для меня.

Что для вас спокойствие? Где его находите?

Спокойствие для меня — это ресурс. Обычно мне хватает одного дня покоя, чтобы зарядиться. Я нахожу его в природе, книгах, просто тишине или во время приготовления пищи. Природа, наверное, лучший "инструмент" для покоя. Очень люблю проводить время как можно дальше от города. Люблю природные стихии.

TAYANNA

Есть ли музыка или артисты, которые влияют на ваш стиль творчества, которые вдохновляют?

Я вдохновляюсь очень разной музыкой. Начиная от Билли Айлиш и заканчивая Уитни Хьюстон. Вдохновение — очень интересная и спонтанная вещь. За это и люблю свою работу. Я могу вдохновляться совершенно разными вещами, что не ограничивает и дает полную свободу творить.

В недавнем интервью со Славой Деминым узнали о вашем интересе к нумерологии. Многие люди не верят в такие науки (вроде астрологии и таро) или не придают им большого значения. А какое значение они имеют для вас?

Нумерология для меня — инструмент познания себя — ни больше, ни меньше. Я на нее не перекладываю ответственности. Считаю, что такие вещи могут помогать, ими можно интересоваться, но они не решают за нас, не решают, как нам поступать или нет.

Какой была ваша первая любовь? Какие эмоции и ассоциации она вызывает? Какое влияние она оказала на вас и ваше творчество?

Моя первая любовь была незабываемой. Мы до сих пор общаемся. Очень рада, что так сложилось в моей жизни. Потому что первая любовь остается в сердце навсегда, а имея такую хорошую историю, как у меня, действительно понимаешь, насколько прекрасной она есть.

Какой по вашему мнению самый важный совет вы дали бы каждой влюбленной девушке сейчас?

Я думаю, что любовь очень конструктивна в своей природе. Благодарите Бога, что пришел в вашу жизнь человек, который показал вам, на что вы способны, что внутри вас живет. А там живет любовь! Это же классно знать, что вы способны чувствовать любовь, а человек, который ее разбудил, показал вам, кто вы. Поэтому будьте благодарны тем, кто будит ваши лучшие чувства и делитесь ими со всеми. Умножайте этот свет.

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