День вишиванки 2024: українські зірки поділилися першим спогадом

Сьогодні, 16 травня українці відзначають одне з найпатріотичніших та найочікуваніших народних свят — День вишиванки 2024. Цього дня українці надягають елемент традиційного національного одягу нашої землі і вбираються від душі. Українські артисти розповіли Фокусу про своє знайомство з вишиванкою.

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Відомо, що вишиванка — не просто одяг, а носій ідентичності українців. Коли ти її одягаєш, то одразу розумієш унікальність та оригінальність цього вбрання. Українські зірки до Дня вишиванки поділилися з Фокусом своїм першим знайомством із цим традиційним елементом одягу.

Коли святкувати День вишиванки 2024 року

Цього року свято припадає на 16 травня. У 2023 День вишиванки святкували 18-го числа.

Співачка LADA про вишиванку

Анастасія Цимбалару

Перед тим як іти в перший клас, ми з мамою довго шукали найкрасивішу вишиванку для мене, ходили по всіх магазинах. І, пам'ятаю, як я побачила білу блузу з червоною вишивкою з бісеру. У той момент вона мені сподобалася настільки, що іншої я більше шукати не хотіла. Цей спогад із дитинства став моєю особливою історією знайомства з національним одягом, адже саме тоді я його полюбила і зрозуміла, наскільки красива ідентичність українців.

Моєю улюбленою вишиванкою вже в дорослому віці стала лляна сукня, вишита орнаментами квітів.

Традиційний одяг — унікальний, різний, кожна вишивка передає свою історію і красу в кожному хрестику.

Тому впевнено можу сказати, що ще з дитинства вишиванка для мене — це святковий одяг, який можна вдягати на будь-яке свято і це буде безпрограшний варіант стильного та оригінального образу!

Микита Кисельов про вишиванку

Микита Кисельов Фото: Пресс-служба

"День вишиванки в моїй школі святкували дуже урочисто та пишно. Саме тоді я вперше одягнув українську національну сорочку і цей день став моїм першим досвідом знайомства з вишивкою. Мені дуже імпонує той факт, що кожен регіон нашої країни має свій особливий орнамент на стиль вишивки, я багато читав про це і тому так захоплююся нашою культурою. Я дуже вдячний своїй школі за те, що вона прищепила мені та багатьом іншим учням любов до українського національного одягу.

Моя перша вишиванка була дуже проста й водночас красива: біла сорочка, посередині якої був орнамент, притаманний київському регіону. Ми, до речі, придбали її дорогою до школи на один з урочистих заходів.

Саме тому вишиванка в мене асоціюється зі святом, з важливими подіями. Навіть біла сорочка і смокінг у моєму розумінні є менш урочистим одягом, ніж наш національний. Вишита сорочка — це найбільш святкова річ у моєму гардеробі, в якій я почуваюся на всі сто. Наразі я вже маю кілька вишитих сорочок, які я дуже люблю і одягаю на родинні свята. Для мене це не просто одяг, а символ української культури, який я дуже бережу і ціную."

Ірина Адоніна про вишиванку

Ірина Адоніна

"Коли я навчалася в одеській школі, одягати вишиванки на перше вересня було традицією. Саме це і стало моїм першим знайомством із цим українським вбранням.

Свою першу вишиванку я одягла в першому класі, вона була лляна, біла з красивою червоною вишивкою. На той час, у силу свого віку, я не до кінця розуміла всіх смислів і глибину важливості вишиванки для нашого народу. Я сприймала сорочку як просто дуже красивий одяг. Коли я подорослішала, у мене з'явилася моя улюблена вишиванка, яку я сприймала вже зовсім по-іншому. Для мене вишита сорочка стала уособленням національної культури та історії, яку треба всіляко берегти.

Пам'ятаю, коли вперше вдягла вишиванку, я відчула силу національного духу та патріотизм. Я зрозуміла наскільки пишаюся бути українкою і тим, що моя країна має таку глибоку, насичену історію."

Анастасія Цимбалару про вишиванку

Анастасія Цимбалару

Моя перша вишиванка з'явилася в мене, на жаль, тільки за часів повномасштабного вторгнення. У цей час особливо хотілося відчути себе частиною нашої історії та спадщини, тож насамперед після повернення додому я замовила собі кілька вишиванок, і досі моя колекція регулярно поповнюється новими кольорами та орнаментами.

Дизайн першої сорочки був традиційний — біла вишиванка "Галичанка" з червоним вишитим орнаментом. Для мене вона й досі залишається найзначнішою та найулюбленішою з усієї колекції.

Пам'ятаю, що коли я вперше вдягнула її, мене переповнювало почуття гордості, що пишаюся своїм походженням і хочу дізнаватися про нашу ідентичність щось нове та відчувати цей момент єднання. Я хочу, щоб про важливість нашої історії дізнавалося ще більше людей, усвідомлювали цінність та її значення.

Юлія Бєляєва про вишиванку

Юлія Бєляєва

Мою першу вишиванку, яка є досі в моєму гардеробі, подарували мені учні на одному з випускних вечорів мого курсу. Вони підкреслили, що цей подарунок має символічне значення. Бо саме я для них стала першою людиною, яка почала нести знання про карму українською мовою. Для них це стало певним символом того, щоб ці знання й надалі звучали в українські серця. Ця вишиванка білосніжного кольору виготовлена відомим українським брендом. І саме її я одягнула вперше в житті, розповідаючи про карму аудиторії англійською мовою.

Це були неймовірні відчуття. Я розуміла, що на мені генетичний код моєї країни. На мені те, що передавалося з покоління в покоління нашим предками. Це захоплює.

Маша Данилова про вишиванку

Маша Данилова

Перша вишиванка з'явилася в мене з дитинства, ще коли мені було 2 місяці, це був вишитий боді. Але якщо говорити про мою першу свідому вишиту сорочку, то її ми купили у Трускавці, адже це наша сімейна традиція і досі, щоразу, коли ми їдемо до цього міста, то купуємо нову сорочку в місцевих крамницях. Пам'ятаю, що вперше я одягнула вишиванку на перше вересня. Відтоді вона стала для мене символом урочистості, свята та відчуттям дому. І досі я вдягаю її на всі свята: Різдво, Великдень, День незалежності — я завжди у вишиванці.

Свій головний приз на San Remo в Італії я теж з гордістю отримувала в нашій українській вишиванці, тож із цим вбранням у мене тільки найсвітліші спогади.

Раніше Фокус писав про святкування Дня вишиванки 2024 в Україні.