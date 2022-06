Дженнифер Лопес в платье с декольте поблагодарила всех, кто разбил ей сердце

Актриса получила престижную награду от MTV в номинации "Признание поколений".

52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес получила престижную награду MTV Movie & TV Awards за заслуги в области кино и телевидения в номинации "Признание поколений" и решила поблагодарить за свои успехи не только фанатов, но и недоброжелателей, которые стояли на ее пути и причиняли ей боль. Об этом сообщает People.

"Я хочу поблагодарить всех людей, которые дали мне эту жизнь. Я хочу поблагодарить людей, которые подарили мне радость, и тех, кто разбил мне сердце. Тех, кто был прав, и тех, кто лгал мне", — сказала Лопес со сцены во время церемонии вручения награды.

Знаменитость добавила, что благодарна всем, кто стал для нее настоящей любовью, а также тем, кто ушел от нее, потому что именно так она поняла, что ей нужно расти над собой.

Звезда также поблагодарила "разочарование и неудачу" за то, что они научили ее быть сильной, и не забыла сказать спасибо своим детям — 14-летним близнецам Максу и Эмме — за то, что научили ее любить.

"Я хочу поблагодарить всех людей, которые сказали мне в лицо — или, когда меня не было в комнате, — что я не могу этого сделать", — добавила Лопес сквозь слезы. Также актриса отметила, что не смогла бы добиться успеха без всех своих фанатов, которые смотрели фильмы с ее участием.

"Вы причина того, что я здесь и что я была здесь, и я люблю вас!" — обратилась актриса к публике.

Дженнифер Лопес выбрала для мероприятия откровенное платье, состоящее из кожаного корсета с глубоким декольте и юбки в пол. Знаменитость получила две статуэтки в номинациях "Признание поколения" и MTV Movie & TV Award for Best Song с песней On My Way (Marry Me).

[ + – ] Лопес появилась на церемонии награждения в платье, состоящим из корсета и длинной юбки. Фото: Getty Images

Напомним, MTV Movie & TV Awards награждают артистов за заслуги в области кино и телевидения. В этом году церемония состоялась в ночь с 5 на 6 июня в Калифорнии. Ведущей вечера была звезда "Классного мюзикла", 33-летняя американская актриса Ванесса Хадженс.

Триумфатором премии стал сериал "Эйфория", забравший четыре награды за "Лучший сериал", "Лучшую роль в сериале" (Зендая), "Лучшую связь" и "Лучший бой". Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" получил статуэтки за "Лучший фильм" и "Лучшую роль в кино" (Том Холланд).

В прошлом лауреатами премии MTV Movie & TV Awards были Скарлет Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Риз Уизерспун, Том Круз, Джим Керри, Сандра Буллок, Джонни Депп, Уил Смит и другие.

