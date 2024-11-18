Андрей Хлывнюк отказался от международной премии Магнитского: какая причина

Андрей Хлывнюк отметил, что не может получить премию вместе с лауреатами, которые "не уверены" в необходимости предоставлять Украине западное оружие. Одной из лауреатов премии стала Юлия Навальная.

Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отказался от международной премии имени Магнитского, которой отмечают журналистов, политиков и активистов в сфере прав человека. Свое решение он объяснил тем, что награды в Лондоне в этом году получили люди, которые "не уверены" в необходимости давать Украине оружие для противостояния российскому вторжению. Об этом певец сообщил на странице Facebook.

Андрей Хлывнюк поблагодарил организаторов и жюри премии за то, что они заметили и отметили его вклад в "гонку за свободу слова и фундаментальные права человека" в рамках борьбы за независимость Украины. Однако Андрей Хлывнюк отказался от премии из-за других ее лауреатов, которые имеют неоднозначную позицию относительно помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

"Впрочем, как отец двоих детей, живущих под ракетными ударами, и рядовой сил обороны Украины (отряд ударных БпЛА патрульной полиции Херсона) я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые "не уверены" в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии", — отметил лидер группы "Бумбокс".

Хлывнюк отказался от премии, лауреатом которой стала Навальная

Отметим, лауреатом премии в этом году стала вдова российского оппозиционного политика Алексея Навального, Юлия Навальная. Ее наградили за фильм "Мужество под огнем".

"Ее неизменная стойкость перед лицом трудностей и преданность миссии Алексея по достижению свободной и демократической России являются невероятными", — написал основатель премии, глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

Во время церемонии награждения Навальная сказала, что оказалась под огнем не по собственному выбору. Это произошло с ней после того, как ее муж Алексей погиб в тюрьме.

Отметим, в апреле этого года Навальная возмущалась, что украинцы "не хотят искать антивоенных россиян", и утверждала, что войну против Украины в РФ поддерживает только "агрессивное меньшинство".

Юлия Навальная получила премию Магнитского — на видео с 38:00.

Хлывнюк отказался от премии Магнитского: детали о награде

Премия Магнитского была основана в честь российского юриста Сергея Магнитского. На сайте премии сообщается, что Магнитского убила российская полиция после того, как он разоблачил коррупционную схему правительства, и с 2015 года премию в его честь учредили для награждения журналистов, политиков и активистов, которые борются с нарушениями прав человека в мире. Ранее ею отмечали российского оппозиционера Бориса Немцова, американского сенатора Джона Маккейна, украинского кинорежиссера, бывшего политзаключенного Кремля, военного Олега Сенцова.

Церемония награждения проходит ежегодно в ноябре в Лондоне.

Напомним, 12 ноября львовская блогер и волонтер Кристина Жук сообщила, что украинцы сорвали выступление Юлии Навальной на IT-конференции в Португалии. Украинские айтишники во время выступления россиянки включили сирену воздушной тревоги в приложении на полную громкость.

Ранее, 21 октября, Юлия Навальная заявляла, что будет баллотироваться в президенты РФ. Однако, по ее словам, сейчас она вернуться домой не может из-за угрозы ареста, поэтому кандидатом в президенты она станет не в ближайшем будущем.