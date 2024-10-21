"Меня поддерживают": Навальная заявила, что будет баллотироваться в президенты РФ, но не теперь

По словам жены российского оппозиционера Алексея Навального, сейчас вернуться в Россию она не может, потому что боится, что ее могут арестовать.

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Вдова оппозиционного российского политика Алексея Навального утверждает, что видит себя кандидатом в президенты РФ в будущем. Однако сейчас вернуться в Россию она не может, потому что там против нее возбуждено уголовное дело: обвиняют в участии в экстремистской организации, которой российские власти считают основанный ее мужем Фонд борьбы с коррупцией. Юлия Навальная сказала об этом в интервью BBC, опубликованном 21 октября.

На вопрос журналистки о том, видит ли Юлия себя таким же политиком, каким был ее муж, Навальная ответила утвердительно. По ее словам, миллионы сторонников Алексея остались в РФ в условиях репрессий и сильного давления, и для нее важно поддерживать с ними связь.

Также она согласилась с тем, что могла бы стать кандидатом в президенты России.

"Моя цель — приблизить и сделать возможными изменения в стране. Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты", — сказала Навальная.

Однако Юлия уточнила, что пока Владимир Путин остается у власти, возвращение на родину для нее "к сожалению, невозможно". Навальная напомнила, что не смогла быть на похоронах мужа в ее родном городе из-за угрозы ареста. Ей инкриминируют участие в экстремистской организации, которой Кремль считает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Юлия Навальная сказала, что видит себя будущим кандидатом в президенты РФ — на видео с 44:30.

"Волшебного секрета перемен нет"

Навальная призналась, что "не волшебник и не знает секрета", как можно быстро добиться изменений в устройстве России. Юлия считает, что если невозможно сделать что-то большое сразу, нужно делать ежедневно малые шаги, которые в конце концов должны привести к изменениям.

Также вдова Навального признала, что оппозиция в России находится сейчас в тяжелом положении.

"Многие в изгнании, в депрессии, они разочарованы... Я — нет. Несмотря на все события, произошедшие в моей жизни, я верю, что когда-то все должно измениться, рано или поздно", — сказала Навальная.

Что известно о смерти Навального

О смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ 16 февраля 2024 года. Утверждалось, что политику стало плохо сразу после прогулки и он потерял сознание, реанимация не дала положительных результатов.

В тот же день СМИ сообщали, что Навального должны были обменять накануне смерти, и Путин упоминал об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Также 16 октября Фокус собрал информацию о протестах россиян в связи со смертью оппозиционера. По данным медиа, российские иммигранты вышли на улицы в Армении, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии, Израиле, Германии, Франции, Венгрии, Сербии и Швеции. Также сообщалось о задержании протестующих в ряде городов РФ.

Прощание с Навальным состоялось в Москве 1 марта, сообщалось в Telegram-канале "Медиазона". На похоронах присутствовали послы стран Евросоюза и США.

27 апреля собеседники издания WSJ, ссылаясь на секретные разведданные и анализ общеизвестных фактов, утверждали, что Путин не отдавал приказ ликвидировать Навального. Однако альтернативных объяснений источники не предоставляли.

Напомним также, что 18 апреля в интервью журналу TIME Юлия Навальная заявила, что войну в Украине поддерживает меньшинство граждан России, а украинцы просто не хотят искать антивоенных россиян.

14 октября издание Wonderzine заметило, что дочь Алексея Навального Дарья устроилась работать в предвыборный штаб Камалы Харрис.