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Мир Алексей Навальный умер в колонии

"Свободу России, мир Украине": после смерти Навального россияне выходят на митинги (фото, видео)

Митинг, россияне, Ереван, Навальный умер, фото
Фото: SOTA | Митинг россиян в Ереване

Российские иммигранты вышли на улицы в Армении, Грузии, Литве, Латвии, Эстонии, Израиле, Германии, Франции, Венгрии, Сербии и Швеции. Также сообщается о задержании протестующих в ряде городов РФ.

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После того как в Российской Федерации заявили, что оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии, россияне в разных странах мира начали выходить на митинги. Фокус собрал информацию о протестах россиян.

Россия

Как отмечает российское медиа SOTA, после новости о смерти Навального прокуратура Москвы опубликовала "предостережение" о недопустимости участия в митингах. Несмотря на это, в нескольких российских городах люди вышли на одиночные пикеты.

Так, в Мурманске задержали женщину, которая вышла на площадь Пяти углов с плакатом "Его кровь на твоих руках, Вова".

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Одиночный пикет в Мурманске
Фото: SOTA

Также сообщается, что у Соловецкого камня в Москве задержали мужчину с плакатом "Убийца".

Кроме того, полиция задержала активистов, пришедших почтить память Навального в Нижнем Новгороде. По информации журналистов, среди задержанных — учитель Илья Мясковский, ранее оштрафованный на 250 000 рублей по делу о "повторной дискредитации армии".

СМИ также отметили, что россияне по всей стране несут цветы к памятникам жертвам политических репрессий и другим мемориалам Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Краснодара, Калининграда, Нижнего Новгорода, Белгорода, Архангельска, Томска, и многих других российских городов.

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Соловецкий камень в Москве
Фото: SOTA
Соловецкий камень, Москва Fullscreen
Соловецкий камень в Москве
Фото: SOTA
петербург, навальный, цветы Fullscreen
Мемориал в Санкт-Петербурге
Фото: SOTA
навальный, мемориал, нижный новогород Fullscreen
Мемориал в Нижнем Новгороде
Фото: SOTA

Беларусь

По данным медиа, в Минске местный ОМОН задержал лидера ликвидированной партии "Зеленые" Дмитрия Кучука при попытке возложить цветы к российскому посольству в память о Навальном.

Армения

Российские эмигранты пришли к посольству России в Ереване. Сообщается, что к самому зданию участников митинга не пустили, возле посольства дежурит отряд полиции.

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Митинг в Ереване
Фото: SOTA

На плакатах можно заметить надписи: "Смерть убийцам" и "Леша, прости нас".

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Митинг в Ереване
Фото: SOTA
ереван, митинг, навальный Fullscreen
Митинг в Ереване
Фото: SOTA

Грузия

В столице Грузии Тбилиси россияне собрались возле секции интересов России при посольстве Швейцарии, чтобы почтить память Навального. По данным СМИ, речь идет о сотнях людей.

тбилиси, митинг, навальный Fullscreen
Митинг в Тбилиси
Фото: SOTA

Акция в память о Навальном также прошла возле парламента Грузии в Тбилиси.

тбилиси, парламент, навальный Fullscreen
Одиночный пикет возле парламента в Грузии
Фото: SOTA

Сообщается, что часть участников митинга памяти Навального в Тбилиси устроила шествие от Секции интересов России при посольстве Швейцарии к центру города. Их сопровождает грузинская полиция.

Еще около 300 россиян вышли на митинг в грузинском городе Батуми, где зажгли фонарики и провели минуту молчания.

"Они почти не используют символику: в толпе слышны плачи и слова "твари", "отомстить", — пишут журналисты об акции в Батуми.

батуми, навальный, митинг Fullscreen
Митинг в Батуми
Фото: SOTA
батуми, навальный, митинг Fullscreen
Плакат в Батуми
Фото: SOTA

Израиль

В Тель-Авиве российские эмигранты собрались у здания российского посольства. На одном из плакатов можно заметить надпись: "Всех не убьете". Люди также скандируют "Россия будет свободной" и прочие протестные лозунги.

тель-авив, плакат, митинг, навальный Fullscreen
Митинг в Тель-Авиве
Фото: SOTA
тель-авив, плакат, митинг, навальный Fullscreen
Митинг в Тель-Авиве
Фото: SOTA
тель-авив, плакат, митинг, навальный Fullscreen
Митинг в Тель-Авиве
Фото: SOTA

Пикеты в память об Навальном также были замечены в израильском городе Хайфа. Как отмечают журналисты, пикетчики попросили не снимать их лица.

хайфа, пикет, навальный Fullscreen
Пикет в Хайфе
Фото: SOTA

Сербия

По информации СМИ, акция протеста в Белграде у посольства России переросла в траурное шествие по центру столицы Сербии в память об Навальном.

белград, навальный, шествие Fullscreen
Траурное шествие в Белграде
Фото: SOTA

Также появились фото, на которых видно, что в Белграде выстроилась очередь в цветочный магазин у российского посольства.

белград, цветочный магазин, навальный Fullscreen
Цветочный магазин в Белграде
Фото: SOTA
Белград, Навальный Fullscreen
Мемориал Навальному в Белграде
Фото: SOTA

Франция

По данным СМИ, россияне вышли на митинг к посольству РФ в России, однако полиция отогнала протестующих от здания и запретила приближаться к нему.

По информации журналистов, участие в стихийном митинге в Париже, помимо прочих, принимает российский правозащитник Лев Пономарев.

Позже россияне собрались в Париже напротив российского посольства, у памятника Петру Первому. Сообщается, что в ходе митинга Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков предложил измазать российское посольство во Франции красной краской: "Чтобы им не работалось комфортно".

париж, навальный, митинг Fullscreen
Митинг в Париже
Фото: SOTA

Германия

Россияне также провели пикеты и возложили цветы у российского посольства в Берлине.

берлин, навальный, протест Fullscreen
Протестующие в Берлине
Фото: SOTA
берлин, навальный, протест Fullscreen
Посольство РФ в Берлине
Фото: SOTA

Кроме того, пикеты в память о Навальном были зафиксированы у российского консульства в немецком Бонне.

бонн, навальный, митинг Fullscreen
Митинг в Бонне
Фото: SOTA

Латвия

Около 100 человек вышли на акцию протеста к российскому посольству в Риге. Как отмечают журналисты, в латвийской столице также прошел "молчаливый митинг" в память об Алексее Навальном

"Собралось несколько сотен человек совершенно разных возрастов. Кто-то пришел даже с детьми в колясках. Прошло мероприятие рядом с мемориальным комплексом, посвященным агрессии России в Украине", — сообщили представители СМИ.

рига, навальный, митинг Fullscreen
Митинг в Риге
Фото: SOTA
рига, навальный, митинг Fullscreen
Митинг в Риге
Фото: SOTA

Литва

Сообщается, что россияне вышли на акцию в память о Навальном в литовской столице Вильнюсе.

вильнюс, навальный, митинг Fullscreen
Митинг в Вильнюсе
Фото: SOTA

Люди также несут плакаты, цветы и свечи к памятнику жертвам советской оккупации.

вильнюс, навальный, мемориал советской оккупации Fullscreen
Мемориал советской оккупации в Вильнюсе
Фото: SOTA

Эстония

Журналисты опубликовали фото стихийного митинга россиян в эстонской столице Таллине.

таллин, навальный, митинг Fullscreen
Митинг в Таллине
Фото: SOTA
таллин, навальный, митинг Fullscreen
Митинг в Таллине
Фото: SOTA

Венгрия

В Будапеште люди вышли с плакатами, осуждающими российского президента Владимира Путина.

Как отмечают очевидцы, участники митинга скандируют лозунги: "Путин — убийца", "Свободу России, мир Украине".

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Фото: SOTA
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Фото: SOTA

Швеция

Россияне также провели протестную акцию по случаю гибели Навального в шведском Стокгольме.

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Фото: SOTA
стокгольм, митинг, навальный Fullscreen
Митинг в Стокгольме
Фото: SOTA
Митинги в память о Навальном

Напомним, 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Жена политика Юлия Навальная во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что не знает, можно ли верить сообщениям российских государственных СМИ о смерти ее мужа.