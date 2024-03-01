Школьники скандируют "Навальный": на похороны приехали послы стран Евросоюза и США (фото, видео)

По информации в сети, попрощаться с оппозиционером пришли тысячи людей, в том числе заметили и российских политиков Евгения Ройзмана, Бориса Надеждина и Екатерину Дунцову.

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Катафалк с телом российского оппозиционера Алексея Навального днем 1 марта прибыл к храму в Москве. Присутствующие встретили автомобиль с политиком аплодисментами. Об этом сообщили в Telegram-канале "Медиазона".

На видео, опубликованном администраторами канала, слышно, как россияне вместе скандируют: "Навальный".

Школьники из окон скандируют: "Навальный"

Как сообщили корреспонденты канала, ученики в соседней к храму школе также кричат из окон: "Навальный".

Школа вблизи храма, где отпевают Навального

Проститься с оппозиционером пришли российские политики

Кроме того, по информации в сети, попрощаться с оппозиционером пришли и российские политики Евгений Ройзман, Борис Надеждин и Екатерина Дунцова.

"Ну, вот, мы подъехали на место прощания с Алексеем. Народу огромное количество...тысячи людей. День сегодня трагический. Прощаемся, действительно, с человеком, который стал символом эпохи. С другой стороны — надежда есть, и все в конце концов будет хорошо", — говорит Надеждин.

Екатерина Дунцова приехала попрощаться с политиком Россияне стоят в очереди в храм, где отпоют Навального

Впоследствии, как сообщили в "Медиазоне" людей начали пускать на территорию церкви в Марьино, а российские полицейские требовали подкрепления.

В храм приехали послы стран Евросоюза и США

Как сообщает Sotavision, возле храма, где должны отпеть Навального, заметили посла США Линн Трейси, посла Германии Александра Графа Ламбсдорффа, посла Франции Пьера Леви и дипломатических представителей некоторых других стран Евросоюза.

Позже, как добавили администраторы канала, в храм прибыли и родители Алексея Навального Анатолий Навальный и Людмила Навальная.

Родители Алексея Навального

Российский директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что около 12:50 отпевание оппозиционера закончилось.

"Отпевание прошло очень быстро. Алексея сейчас повезут на кладбище. Имеет смысл теперь идти туда", — написал он.

Напомним, немецкое издание Bild сообщило, что за несколько часов до похорон Алексея Навального сотни людей собрались и выстроились в очередь длиной почти полкилометра. Многие несли в руках цветы. Несмотря на риск разгона участников, в похоронах собираются участвовать западные дипломаты.