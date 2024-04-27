Путин не отдавал приказа ликвидировать Навального, — WSJ

Собеседники издания отметили, что вывод основан на секретных разведданных, а также на анализе общеизвестных фактов, включая время смерти и то, как она омрачила переизбрание Путина на пятый срок. Однако источники не уточнили, оценивались ли обстоятельства гибели Навального и разрабатывались ли альтернативные объяснения его скоропостижной кончины.

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Президент России Владимир Путин, вероятно, не отдавал прямого приказа об убийстве Алексея Навального в феврале. Об этом пишет медиа WSJ.

По словам собеседников издания, этот вывод разделяют несколько американских ведомств — ЦРУ, управление директора нацразведки США и разведывательное подразделение Госдепа.

"Эта оценка не оспаривает ответственность Путина за гибель Алексея Навального, речь идет скорее о том, что российский лидер, вероятно, не отдавал такого приказа в тот момент", — говорится в материале медиа

Собеседники издания отметили, что вывод основан на секретных разведданных, а также на анализе общеизвестных фактов, включая время смерти и то, как она омрачила переизбрание Путина на пятый срок. Однако источники не уточнили, оценивались ли обстоятельства гибели Навального и разрабатывались ли альтернативные объяснения его скоропостижной кончины.

США проинформировали о своей точке зрения спецслужбы ряда европейских стран. Тем не менее многие из них по-прежнему сомневаются в том, что Путин не имеет прямого отношения к гибели Навального в колонии. В такой жестко контролируемой системе, какую он выстроил в России за четверть века у власти, сомнительно, что оппозиционер мог пострадать без его предварительного уведомления, говорят европейские чиновники.

Публикацию о непричастности Путина к убийству Навального уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал материал "пустыми рассуждениями".

"Я видел этот материал. Я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания. Такие какие-то пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива мировой аудитории", – заявил Песков.

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе, куда он был этапирован в декабре 2023 года. По утверждению ФСИН, политику стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание и скоропостижно скончался, несмотря на усилия врачей.

Отметим, 17 марта президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал внезапную смерть Алексея Навального. Глава Кремля утверждает, что он сразу согласился обменять оппозиционера на россиян, находящихся в зарубежных тюрьмах, при условии, если Алексей Навальный больше не вернется в РФ.

Напомним, 20 февраля в Кремле ответили Навальной, которая обвинила Путина в смерти мужа. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что считает нецелесообразным комментировать заявления Юлии Навальной, которая "овдовела буквально днями ранее".