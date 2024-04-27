Путін не віддавав наказу ліквідувати Навального, — WSJ

Співрозмовники видання зазначили, що висновок ґрунтується на секретних розвідданих, а також на аналізі загальновідомих фактів, включно з часом смерті й тим, як вона затьмарила переобрання Путіна на п'ятий термін. Однак джерела не уточнили, чи оцінювали обставини загибелі Навального і чи розробляли альтернативні пояснення його раптової смерті.

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Президент Росії Володимир Путін, імовірно, не віддавав прямого наказу про вбивство Олексія Навального в лютому. Про це пише медіа WSJ.

За словами співрозмовників видання, цей висновок поділяють кілька американських відомств — ЦРУ, управління директора нацрозвідки США і розвідувальний підрозділ Держдепу.

"Ця оцінка не заперечує відповідальності Путіна за загибель Олексія Навального, йдеться скоріше про те, що російський лідер, імовірно, не віддавав такого наказу в той момент", — ідеться в матеріалі медіа

Співрозмовники видання зазначили, що висновок ґрунтується на секретних розвідданих, а також на аналізі загальновідомих фактів, включно з часом смерті й тим, як вона затьмарила переобрання Путіна на п'ятий термін. Однак джерела не уточнили, чи оцінювали обставини загибелі Навального і, чи розробляли альтернативні пояснення його раптової смерті.

США поінформували про свою точку зору спецслужби низки європейських країн. Проте багато хто з них, як і раніше, сумнівається в тому, що Путін не має прямого стосунку до загибелі Навального в колонії. У такій жорстко контрольованій системі, яку він вибудував у Росії за чверть століття при владі, сумнівно, що опозиціонер міг постраждати без його попереднього повідомлення, кажуть європейські чиновники.

Публікацію про непричетність Путіна до вбивства Навального вже прокоментували в Кремлі. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков назвав матеріал "порожніми міркуваннями".

"Я бачив цей матеріал. Я б не сказав, що це матеріал високої якості, який заслуговує на якусь увагу. Такі якісь порожні міркування, мабуть, підкинули для суботнього чтива світової аудиторії", — заявив Пєсков.

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого в колонії "Полярний вовк" у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, куди його етапували у грудні 2023 року. За твердженням ФСВП, політику стало зле під час прогулянки, після чого він знепритомнів і раптово помер, попри зусилля лікарів.

Зазначимо, 17 березня президент РФ Володимир Путін уперше прокоментував раптову смерть Олексія Навального. Глава Кремля стверджує, що він одразу погодився обміняти опозиціонера на росіян, які перебувають у закордонних в'язницях, за умови, якщо Олексій Навальний більше не повернеться до РФ.

Нагадаємо, 20 лютого в Кремлі відповіли Навальній, яка звинуватила Путіна у смерті чоловіка. Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що вважає недоцільним коментувати заяви Юлії Навальної, яка "овдовіла буквально днями раніше".