"Таке життя": Путін вперше прокоментував раптову смерть Навального

Очільник Кремля стверджує, що він одразу погодився обміняти опозиціонера на росіян, які перебувають у закордонних в'язницях, за умови, якщо Олексій Навальний більше не повернеться у РФ.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував смерть опозиціонера Олексія Навального та назвав її "сумною подією". Про це очільник Росії заявив на пресконференції за підсумками президентських виборів, повідомляє російський "Интерфакс".

"Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя. Це завжди сумна подія. На жаль, трапилося те, що трапилося… Але це трапляється. Нічого з цим не вдієш. Таке життя", — сказав він.

Водночас Путін заявив, що у РФ були й інші випадки, "коли люди у місцях позбавлення волі йшли з життя".

"А хіба в Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало, і неодноразово", — звернувся він до американського журналіста, який поставив питання про смерть Навального.

Обмін Навального

Крім того, очільник РФ розповів, що за кілька днів до смерті Навального йому запропонували обміняти його на росіян, які перебувають у закордонних в'язницях, і він дав свою згоду на це.

"За кілька днів до відходу пана Навального з життя мені деякі колеги – не співробітники адміністрації, а деякі люди сказали, що є ідея обміняти пана Навального на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі у західних країнах", — додав Путін.

За словами російського президента, його співрозмовник ще не встиг закінчити фразу про обмін Навального, як Путін нібито уже сказав: "Я згоден".

При цьому він підкреслив, що був згоден на це за однієї умови.

"Ми його обміняємо, щоб він не повертався. Нехай там сидить", — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше вдова російського політика та опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна звинуватила прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у підтримці президента РФ Володимира Путіна.