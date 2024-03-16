"Європейський друг": вдова Навального звинуватила Орбана у співучасті в злочинах Путіна (відео)

За словами Юлії Навальної, російський президент розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, бо знав, що має "вірних союзників" у Європі, які допоможуть йому "підірвати європейську єдність".

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Вдова російського політика та опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна звинуватила прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у підтримці президента РФ Володимира Путіна. Відеозвернення Навальної показали на акції протесту проти уряду Орбана у Будапешті. Про це повідомляє Telegram-канал "Дождь".

За інформацією адміністраторів каналу, відповідна акція пройшла у пʼятницю, 15 березня, на річницю угорської національно-визвольної революції 1848 року. Цього дня усі головні політичні сили країни проводили свої маніфестації.

У чому Навальна звинуватила Орбана

У своєму відео-зверненні Юлія Навальна звинуватила прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у підтримці Володимира Путіна. За її словами, Орбан був одним із "політичних спільників" російського президента.

"Ви знаєте це краще, ніж будь-хто інший. Чому Путін розпочав війну в Україні? Тому що він знав, що він має вірних союзників у Європі, які допоможуть йому підірвати європейську єдність. Чому він не боїться наслідків? Тому що він знає, що вони захистять його. Чому він вбиває своїх політичних супротивників? Тому що його європейські друзі прикривають його. Ось, чому Путін почувається безкарним", — заявила вдова політика.

Крім того, Юлія Навальна заявила, що президент Росії Володимир Путін та сама країна – нібито не тотожні речі.

"У кожній промові, що я кажу, я акцентую одну річ: Путін — це не Росія. Росія – це не Путін. … І Угорщина – це теж не Орбан. Це те, що ви доводите тут сьогодні. У демократичної та вільної Угорщини є союзники — десятки мільйонів моїх співгромадян, які теж хочуть жити у демократичній та вільній Росії", — наголошує Навальна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 29 лютого закликав розпочати мирні переговори, щоб закінчити війну в Україні. За словами угорського лідера, час грає на користь Москви, тому діалог потрібно починати негайно.