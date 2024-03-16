"Европейский друг": вдова Навального обвинила Орбана в соучастии в преступлениях Путина (видео)

По словам Юлии Навальной, российский президент начал полномасштабное вторжение в Украину, потому что знал, что имеет "верных союзников" в Европе, которые помогут ему "подорвать европейское единство".

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Вдова российского политика и оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержке президента РФ Владимира Путина. Видеообращение Навальной показали на акции протеста против правительства Орбана в Будапеште. Об этом сообщает Telegram-канал "Дождь".

По информации администраторов канала, соответствующая акция прошла в пятницу, 15 марта, в годовщину венгерской национально-освободительной революции 1848 года. В этот день все главные политические силы страны проводили свои манифестации.

В чем Навальная обвинила Орбана в том, что он не может быть в этом виноват

В своем видео-обращении Юлия Навальная обвинила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержке Владимира Путина. По ее словам, Орбан был одним из "политических сообщников" российского президента.

"Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Почему Путин начал войну в Украине? Потому что он знал, что он имеет верных союзников в Европе, которые помогут ему подорвать европейское единство. Почему он не боится последствий? Потому что он знает, что они защитят его. Почему он убивает своих политических противников? Потому что его европейские друзья прикрывают его. Вот, почему Путин чувствует себя безнаказанным", — заявила вдова политика.

Кроме того, Юлия Навальная заявила, что президент России Владимир Путин и сама страна — якобы не тождественные вещи.

"В каждой речи, что я говорю, я акцентирую одну вещь: Путин — это не Россия. Россия — это не Путин. ... И Венгрия — это тоже не Орбан. Это то, что вы доказываете здесь сегодня. У демократической и свободной Венгрии есть союзники — десятки миллионов моих сограждан, которые тоже хотят жить в демократической и свободной России", — отмечает Навальная.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 29 февраля призвал начать мирные переговоры, чтобы закончить войну в Украине. По словам венгерского лидера, время играет в пользу Москвы, поэтому диалог нужно начинать немедленно.