"Я продовжу справу Навального": дружина політика закликала росіян "вдарити по режиму Путіна" (відео)

Юлія Навальна наголосила, що тіло її чоловіка не віддають рідним, адже вичікують, поки зникнуть сліди "Новичка", та запевнила, що їй відомо, через що конкретно президент РФ убив опозиціонера.

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Дружина російського опозиціонера Олексія Навального, якого 16 лютого вбили у виправній колонії, Юлія Навальна заявила, що продовжить справу свого чоловіка та закликала росіян "боротися з режимом". Про це йдеться у її відео-зверненні на YouTube-каналі "Алексей Навальный".

Майже 9-ти хвилинне звернення до громадян Росії з'явилося у понеділок, 19 лютого. У ньому дружина опозиціонера заявила, що її чоловіка вбив президент Російської Федерації Володимир Путін.

"Путін вбив не просто людину — Олексія Навального, він разом з ним захотів вбити наші надії, нашу свободу, наше майбутнє. Знищити та звести на ні найкращий доказ того, що Росія може бути іншою. Що ми сильні, що ми відважні, що ми віримо та відчайдушно боремося, і хочемо жити по-іншому", — каже Юлія Навальна.

Путін навіть не наважився заглянути в очі Навальному

За її словами, російський опозиціонер помер після трьох років мук та катувань в колонії.

"Він не просто сидів. Не сидів, як сидять інші. Його катували. Його тримали в карцері. В бетонній коробці", — заявила вона.

Однак, як наголошує Навальна, її чоловік продовжував боротися, адже його "не зламати" і саме тому "Путін його й убив".

"Ганебно. Боягузливо. Так і не наважившись заглянути йому в очі чи просто назвати його імʼя. І так само підло і боягузливо вони ховають його тіло. Не показують його матері. Не віддають", — йдеться у повідомленні.

У Кремлі вичікують, поки зникнуть сліди "Новичка"

Окрім того, дружина опозиціонера наголосила, що соратники очільника РФ "ганебно брешуть" і вичікують, поки зникнуть сліди "чергового путінського "Новичка".

Також вона заявила, що команді Навального відомо, через що конкретно Путін вбив Олексія три дні тому.

"Ми обов’язково дізнаємося про те, хто саме і як виконав цей злочин. Ми назвемо прізвища і покажемо обличчя", — каже вона.

Росіян закликали боротися "відчайдушніше, ніж раніше"

Також у зверненні Навальна закликала росіян "продовжувати боротися" та робити це ще "відчайдушніше, лютіше ніж раніше".

"Я знаю, здається, що більше уже неможливо, але треба більше. Зібратися всім разом в один сильний кулак і вдарити ним по цьому божевільному режиму, по Путіну, по його друзям, по бандитам в погонах, по крадіям та вбивцям, які скалічили нашу країну", — закликає дружина політика.

На 7 хвилині відео Навальна згадала про Україну

На сьомій хвилині відео Юлія Навальна попросила громадян Росії боротися "проти війни", ймовірно, тієї, яку самі ж росіяни розпочали в Україні, однак більше про повномасштабне вторгнення згадок не було.

"Я звертаюся до вас зі словами Олексія, в які він дуже вірив: "не соромно зробити мало, соромно не зробити нічого". Соромно дати себе залякати. Нам треба використати кожну можливість. Боротися проти війни, проти корупції, проти несправедливості. Боротися за чесні вибори та свободу слова. Боротися за те, щоб повернути нашу країну собі", — сказала вона.

В кінці дружина Навального заявила, що збирається продовжити справу чоловіка.

Смерть Олексія Навального: що відомо

16 лютого стало відомо про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Повідомлялося, що він мав проблеми з тромбами.

Анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан зауважив, що лікував Навального у 2020 році, і той не мав жодних проблем, що свідчили б про проблеми із судинами.

Нагадаємо, 17 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш підтвердила смерть російського опозиціонера. У Салехарді, куди нібито перевезли Навального, не знайшли його тіло.