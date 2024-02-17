"Зійшов з розуму": Путін був "психічно нестабільним", коли наказував вбити Навального, — ЗМІ

За словами ексспічрайтера російського президента Аббаса Галлямова, очільник РФ "дуже ірраціональний", втратив "емоційну рівновагу" та живе "у власному світі".

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Колишній спічрайтер російського президента Аббас Галлямов заявив, що Володимир Путін був "психічно нестабільним", коли віддавав наказав убити опонента та опозиціонера Олексія Навального. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Daily Express.

Галлямов розповів журналістам, що саме Путін наказав убити Навального. Він також вважає, що це ознака того, що президент Росії "психічно нестабільний".

"Коли він вирішував вбити Навального, він був психічно нестабільним, був емоційним і, я б сказав, істеричним", — наголошує ексспічрайтер очільника РФ.

За словами Галлямова, Путін "дуже ірраціональний" та живе "у своєму власному світі".

"Психічно Путін нестабільний, у нього дуже високі злети і падіння. Він зійшов з розуму. Його розум втратив рівновагу. Він емоційно втратив рівновагу. Протягом останніх двох років він зникав на кілька тижнів. Це означає, що він не знав, що робити чи говорити. Він не міг зібратися з собою", — запевняє Галлямов.

Смерть Олексія Навального: що відомо

16 лютого стало відомо про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Повідомлялося, що він мав проблеми з тромбами.

Анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан зауважив, що лікував Навального у 2020 році, і той не мав жодних проблем, що свідчили б про проблеми з судинами.

Нагадаємо, 17 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш підтвердила смерть російського опозиціонера. У Салехарді, куди нібито перевезли Навального, не знайшли його тіло.