З тілом проводять "дослідження": прессекретарка Навального підтвердила його вбивство

Матері російського опозиціонера Олексія Навального видали офіційне повідомлення про смерть її сина. Тіло політика забрали в Салехард і не віддають родині, розповіла прессекретарка Кіра Ярмиш.

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Прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш підтвердила смерть російського опозиціонера. З її слів, тіло чоловіка не віддають сім'ї. Про це вона повідомила у своєму X (Twitter) 17 лютого.

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді", — сказала Кіра Ярмиш.

Вона зазначила, що його тіло забрали слідчі та проводять з ним "дослідження". Ярмиш вимагає, аби тіло Навального було видано його родині.

Олексій Навальний помер у колонії: що відомо

16 лютого в управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ повідомили про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Він помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому стало погано після прогулянки, після чого він втратив свідомість.

Повідомлялося, що чоловік мав проблеми з тромбами. Проте анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан повідомив, що якби в нього дійсно були проблеми, це було б показано в його медичній карті. Лікар оглядав Навального у 2020 році та не помітив жодних симптомів, що свідчили б про проблеми із судинами.

Дружина Навального Юлія заявила, що президент РФ Володимир Путін, його оточення, друзі та уряд понесуть відповідність за те, що зробити з її сім'єю і країною. Натомість мати політика зауважила, що бачила сина в колонії 12 лютого, він був живий, здоровий та життєрадісний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що за загибеллю російського політика стоїть президент РФ Володимир Путін. З його слів, на рахунку лідера Кремля тисячі подібних закатованих.