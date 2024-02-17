С телом проводят "исследования": пресс-секретарь Навального подтвердила его убийство

Матери российского оппозиционера Алексея Навального выдали официальное уведомление о смерти ее сына. Тело политика забрали в Салехард и не отдают семье, рассказала пресс-секретарь Кира Ярмыш.

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Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш подтвердила смерть российского оппозиционера. По ее словам, тело мужчины не отдают семье. Об этом она сообщила в своем X (Twitter) 17 февраля.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде", — сказала Кира Ярмыш.

Она отметила, что его тело забрали следователи и проводят с ним "исследования". Ярмыш требует, чтобы тело Навального было выдано его семье.

Алексей Навальный умер в колонии: что известно

16 февраля в управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ сообщили о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Он умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему стало плохо после прогулки, после чего он потерял сознание.

Сообщалось, что мужчина имел проблемы с тромбами. Однако анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан сообщил, что если бы у него действительно были проблемы, это было бы показано в его медицинской карте. Врач осматривал Навального в 2020 году и не заметил никаких симптомов, свидетельствующих о проблемах с сосудами.

Жена Навального Юлия заявила, что президент РФ Владимир Путин, его окружение, друзья и правительство понесут ответственность за то, что сделать с ее семьей и страной. Зато мать политика отметила, что видела сына в колонии 12 февраля, он был жив, здоров и жизнерадостен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за гибелью российского политика стоит президент РФ Владимир Путин. По его словам, на счету лидера Кремля тысячи подобных замученных.