"Хамські звинувачення": у Кремлі відповіли Навальній, яка звинуватила Путіна у смерті чоловіка

Прессекретар Дмитро Пєсков вважає недоцільним коментувати заяви Юлії Навальної, яка "овдовіла буквально днями раніше".

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У Кремлі вважають "хамськими" звинувачення Юлії Навальної в тому, що до смерті Олексія Навального, її чоловіка, причетний президент РФ Володимир Путін. Про це на брифінгу для преси заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

Він зазначив, що Путін не бачив звернення Юлії Навальної. Вона оголосила наміри щодо подальшої підтримки справи свого чоловіка.

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"Враховуючи, що Юлія Навальна овдовіла буквально днями раніше, я залишаю це без коментарів", – заявив представник Кремля.

Журналісти також звернулися до Пєскова з проханням прокоментувати слова Навальної про те, що російська влада навмисне не видає родичам тіло її чоловіка, щоб приховати відповідні сліди отруйної речовини. З його слів, він не знайомий з цим виступом, а звинувачення нічим не підкріплені та не підтверджені.

"Тільки з етичних міркувань не можу оцінити так, як слід, ці слова", — додав посадовець.

Смерть Олексія Навального: подробиці

В управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ 16 лютого заявили, що Олексій Навальний помер на території виправної колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років.

Політику стало зле після прогулянки і він втратив свідомість. Реанімаційні заходи нібито провели, але вони не дали результату. Російські лікарі з Лабитназької міської лікарні запевнили, що сім хвилин їхали рятувати Навального, якому стало зле в колонії №3 "Полярний вовк" у Харпі.

Нагадаємо, 16 лютого віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс висловила перші припущення стосовно смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Вона зазначила, що Росія несе за це відповідальність.