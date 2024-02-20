"Хамские обвинения": в Кремле ответили Навальной, которая обвинила Путина в смерти мужа

Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает нецелесообразным комментировать заявления Юлии Навальной, которая "овдовела буквально днями ранее".

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В Кремле считают "хамскими" обвинения Юлии Навальной в том, что к смерти Алексея Навального, ее мужа, причастен президент РФ Владимир Путин. Об этом на брифинге для прессы заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что Путин не видел обращения Юлии Навальной. Она объявила намерения по дальнейшей поддержке дела своего мужа.

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"Учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально днями ранее, я оставляю это без комментариев", — заявил представитель Кремля.

Журналисты также обратились к Пескову с просьбой прокомментировать слова Навальной о том, что российские власти умышленно не выдают родственникам тело ее мужа, чтобы скрыть соответствующие следы отравляющего вещества. По его словам, он не знаком с этим выступлением, а обвинения ничем не подкреплены и не подтверждены.

"Только по этическим соображениям не могу оценить так, как следует, эти слова", — добавил чиновник.

Смерть Алексея Навального: подробности

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ 16 февраля заявили, что Алексей Навальный умер на территории исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет.

Политику стало плохо после прогулки и он потерял сознание. Реанимационные мероприятия якобы провели, но они не дали результата. Российские врачи из Лабытназской городской больницы заверили, что семь минут ехали спасать Навального, которому стало плохо в колонии №3 "Полярный волк" в Харпе.

Напомним, 16 февраля вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис высказала первые предположения относительно смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Она отметила, что Россия несет за это ответственность.