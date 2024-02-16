Від анексії Криму до повномасштабного вторгнення: що Навальний говорив про Україну (відео)

Опозиціонер засудив збройну агресію проти України як у 2014, так і в 2022 роках. Політик визнавав присутність ЗС РФ на Сході України та стверджував, що Крим ніколи знову не стане українською територією.

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У п'ятницю, 16 лютого, в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили, що російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у колонії. Фокус зібрав найвідоміші висловлювання Навального про Україну.

Революція Гідності

У січні 2014 року партія "Народний Альянс" на чолі з Олексієм Навальним висловила підтримку учасникам Майдану в Україні та засудила силовий сценарій придушення акції протесту з боку влади.

Також у заяві йшлося про те, що членство України в Євросоюзі не суперечить інтересам Росії, яка також має рухатися до європейських цінностей.

Війна на Донбасі

У травні 2015 року в інтерв'ю "Радіо Свобода" Навальний назвав злочином політику російської влади щодо України. Він заявив, що РФ повинна негайно вивести свої війська та припинити спонсорувати бойовиків на Донбасі.

Навальний про війну на Донбасі

У 2017 році в інтерв'ю телеканалу "Дождь" Навальний визнав присутність російських військ на Сході України, а також заявив, що в разі обрання на президентський пост виконає Мінські угоди й виведе російські війська з території Донбасу.

"Безумовно, там є наші війська. Безумовно, там є озброєні групи, які підтримують зв'язок із Росією безпосередньо, це багаторазово, зокрема, визнали керівники цих невизнаних республік. Вони прямо кажуть, що без російської підтримки, без російських військ вони не можуть воювати", — зазначив політик.

Анексія Криму

Що стосується анексії Криму, 14 жовтня 2014 року Навальний дав інтерв'ю головному редактору "Эхо Москвы" Олексію Венедиктову та заявив, що Крим нібито є частиною РФ і "ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України".

Водночас політик визнав, що півострів був окупований росіянами "кричущим порушенням усіх міжнародних норм". На запитання про те, чи збирається він повертати Крим під контроль Києва, він виголосив свою гучну фразу про "бутерброд".

"Крим — це бутерброд із ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?" — сказав він.

Навальний про Крим

В інтерв'ю "Радіо Свобода" в травні 2015 року Навальний сказав, що захоплення росіянами Криму було "шкідливим порушенням міжнародних домовленостей", однак, за його словами, проблему "не можна вирішити швидко".

"Не можна вирішити бутербродом. Його не можна просто повернути", — заявив він.

Навальний про Крим

У липні 2017 року в інтерв'ю "Эхо Москвы" Навальний заявив, що в разі обрання президентом РФ він проведе на території окупованого півострова "чесний референдум" із залученням ЄС і України.

У лютому 2023 року, через рік повномасштабної війни в Україні, Навальний визнав Крим українським, про що написав у соціальних мережах.

"Які кордони в України? Такі самі, як і в Росії, — міжнародно визнані, визначені 1991 року. Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія повинна визнавати й зараз. Тут немає чого обговорювати", — заявив Навальний.

Він зазначив, що майже всі кордони у світі "випадкові та викликають чиєсь невдоволення", однак воювати за них не варто.

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну

Навальний засудив початок Росією повномасштабної війни в Україні, опублікувавши 28 лютого 2022 року відповідний пост у своєму Telegram-каналі.

"Ми повинні показати, що не підтримуємо цю кровопролитну війну. Ми закликаємо всіх росіян до громадянської непокори. Не мовчіть. Опирайтеся", — написав він.

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Пізніше 2 березня 2022 року Навальний закликав росіян виходити на мітинги проти війни в Україні. Він запропонував усім незгодним із російською агресією виходити на головну площу міста кожного буднього дня о 19:00 і о 14:00 у вихідні та свята.

"Ми повинні, зціпивши зуби та поборовши страх, виходити й вимагати припинення війни. Кожного заарештованого повинні змінити двоє тих, хто прийшов. Якщо для припинення війни ми повинні забити собою в'язниці й автозаки, ми заб'ємо собою в'язниці й автозаки", — заявив політик.

У грудні 2022 року Навальний також засудив удари ЗС РФ по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

"Вражає, з якою зловтіхою та смакуванням наші пропагандисти (у моєму випадку — радіоточка в камері) розповідають про руйнування енергосистеми України. Прямо захлинаючись від радості, дали новини про те, скільки міст залишилося без світла, скільки людей без тепла, київське метро знову стоїть", — констатував політик.

Напередодні першої річниці повномасштабної війни, 20 лютого 2023 року, Навальний також оприлюднив текст, у якому закликав "залишити Україну в спокої і дати їй можливість розвиватися так, як бажає її народ". Він також заявив про необхідність вивести з України всі російські війська.

"Продовжувати війну — це якраз істерика безсилля, а припинити її — сильний хід", — заявив Навальний.

Нагадаємо, 22 березня 2022 року відбувся суд над Навальним. Політика звинуватили в образі судді та в шахрайстві на виїзному засіданні суду у виправній колонії в місті Покров Володимирської області, засудивши його до 9 років позбавлення волі.

Управління ФСВП РФ 16 лютого 2024 року повідомило, що Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років.