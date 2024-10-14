Дочь Навального устроилась работать в предвыборный штаб Камалы Харрис: детали (фото)

23-летняя Дарья Навальная в своем профиле в LinkedIn отметила, что координирует работу с волонтерами, занимается связями с общественностью и взаимодействует с избирателями.

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Дочь Алексея и Юлии Навальных, Дарья, устроилась на работу в предвыборный штаб кандидата в президенты США Камалы Харрис в штате Пенсильвания и работает там уже третий месяц. Об этом стало известно из профиля девушки на странице в LinkedIn. Обновление заметило издание Wonderzine.

Согласно описанию в аккаунте Дарьи, в августе 2024 года она получила должность менеджера по работе с волонтерами (field organizer). В штабе Харрис Навальная занимается взаимодействием с избирателями, связями с общественностью и менеджерской работой.

Дарья Навальная работает в предвыборном штабе Камалы Харрис Фото: Скриншот Дарья Навальная работает в предвыборном штабе Камалы Харрис Фото: Скриншот

Дарье 23 года. В июне 2024 года она окончила Стэнфорд, где изучала политологию и социальную психологию.

Смерть Алексея Навального

Алексей Навальный, российский оппозиционер, умер 16 февраля 2024 года в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе России. По официальной версии, ему стало плохо после прогулки, и, несмотря на попытки врачей оказать медицинскую помощь, он умер.

В колонии Навальный находился с 2021 года. Его задержали сразу по возвращению из Германии, где он лечился после отравления "Новичком" в 2020 году.

По данным издания Bild, Навального должны были обменять на россиянина Вадима Красикова, который убил бывшего чеченского командира в Берлине. 1 августа Красиков таки был освобожден во время обмена заключенными между Россией и странами Запада.

Напомним, 22 февраля президент США Джо Байден встретился с вдовой и дочерью Алексея Навального и анонсировал санкции в отношении президента РФ Владимира Путина.

3 мая немецкая медиакомпания Deutsche Welle наградила Юлию Навальную премией "За свободу слова".