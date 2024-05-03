Deutsche Welle наградила Юлию Навальную премией "За свободу слова": детали

Помимо вдовы умершего в тюрьме политика, такую же награду присудили созданному Навальным "Фонду борьбы с коррупцией".

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Немецкая медиакомпания Deutsche Welle присудила награду "За свободу слова" 2024 года вдове росссийского политика Алексея Навального — Юлии. об этом сообщает сама Deutsche Welle (DW).

По словам генерального директора DW Петера Лимбурга, Юлия Навальная, несмотря на риски и постоянные угрозы, всегда поддерживала политическую деятельность Алексея Навального в борьбе за свободу прессы и свободу выражения мнений в России.

"Я преклоняюсь перед ее непоколебимым мужеством, ее убежденностью и силой, с которой она борется за свободную Россию и отстаивает интересы тех, кого Владимир Путин хочет заставить замолчать", — заявил Лимбург.

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Также премией "За свободу слова" наградили созданный Алексеем Навальным "Фонд борьбы с коррупцией".

Имена лауреатов огласили сегодня, 3 мая. А само вручение награды состоится 5 июня в Берлине.

Медиакомпания Deutsche Welle вручает награду "За свободу слова" с 2015 года. Лауреатом может стать отдельное лицо или гражданская инициатива, сыгравшие важную роль в деле защиты прав человека и свободы мнений посредством СМИ.

Напомним, 17 апреля Юлия Навальная попала в ежегодный список ста самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time. Категорию "лидеры" с Юлией Навальной разделил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В интервью этому журналу Навальная возмутилась тем, что украинцы не хотят искать "хороших русских". Она заявила, что многие граждане РФ не поддерживают вторжение и хотят, чтобы боевые действия прекратились.