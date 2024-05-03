Deutsche Welle нагородила Юлію Навальну премією "За свободу слова": деталі

Крім вдови померлого у в'язниці політика, таку саму нагороду присудили створеному Навальним "Фонду боротьби з корупцією".

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Німецька медіакомпанія Deutsche Welle присудила нагороду "За свободу слова" 2024 року вдові російського політика Олексія Навального — Юлії. Про це повідомляє сама Deutsche Welle (DW).

За словами генерального директора DW Петера Лімбурга, Юлія Навальна, попри ризики і постійні погрози, завжди підтримувала політичну діяльність Олексія Навального в боротьбі за свободу преси і свободу вираження думок у Росії.

"Я схиляюся перед її непохитною мужністю, її переконаністю і силою, з якою вона бореться за вільну Росію і відстоює інтереси тих, кого Володимир Путін хоче змусити замовкнути", — заявив Лімбург.

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Також премією "За свободу слова" нагородили створений Олексієм Навальним "Фонд боротьби з корупцією".

Імена лауреатів оголосили сьогодні, 3 травня. А саме вручення нагороди відбудеться 5 червня в Берліні.

Медіакомпанія Deutsche Welle вручає нагороду "За свободу слова" з 2015 року. Лауреатом може стати окрема особа або громадянська ініціатива, які відіграли важливу роль у справі захисту прав людини і свободи думок за допомогою ЗМІ.

Нагадаємо, 17 квітня Юлія Навальна потрапила до щорічного списку ста найвпливовіших людей світу за версією американського журналу Time. Категорію "лідери" з Юлією Навальною розділив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

В інтерв'ю цьому журналу Навальна обурилася тим, що українці не хочуть шукати "хороших росіян". Вона заявила, що багато громадян РФ не підтримують вторгнення і хочуть, щоб бойові дії припинилися.