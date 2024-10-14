Дочка Навального влаштувалася працювати у передвиборчий штаб Камали Гарріс: деталі (фото)

23-річна Дар'я Навальна у своєму профілі в LinkedIn зазначила, що координує роботу з волонтерами, займається зв'язками з громадськістю і взаємодіє з виборцями.

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Дочка Олексія та Юлії Навальних, Дар'я, влаштувалася на роботу в передвиборчий штаб кандидатки в президенти США Камали Гарріс у штаті Пенсільванія і працює там уже третій місяць. Про це стало відомо з профілю дівчини на сторінці в LinkedIn. Оновлення помітило видання Wonderzine.

Згідно з описом в акаунті Дар'ї, у серпні 2024 року вона отримала посаду менеджера по роботі з волонтерами (field organizer). У штабі Гарріс Навальна займається взаємодією з виборцями, зв'язками з громадськістю та менеджерською роботою.

Дар'я Навальна працює в передвиборчому штабі Камали Гарріс Фото: Скриншот Дар'я Навальна працює в передвиборчому штабі Камали Гарріс Фото: Скриншот

Дар'ї 23 роки. У червні 2024 року вона закінчила Стенфорд, де вивчала політологію і соціальну психологію.

Смерть Олексія Навального

Олексій Навальний, російський опозиціонер, помер 16 лютого 2024 року у колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. За офіційною версією, йому стало зле після прогулянки, і, попри спроби лікарів надати медичну допомогу, він помер.

У колонії Навальний перебував з 2021 року. Його затримали одразу по поверненню з Німеччини, де він лікувався після отруєння "Новачком" у 2020 році.

За даними видання Bild, Навального мали обміняти на росіянина Вадима Красікова, який убив колишнього чеченського командира у Берліні. 1 серпня Красіков таки був звільнений під час обміну ув'язненими між Росією та країнами Заходу.

Нагадаємо, 22 лютого президент США Джо Байден зустрівся з вдовою та дочкою Олексія Навального і анонсував санкції щодо президента РФ Володимира Путіна.

3 травня німецька медіакомпанія Deutsche Welle нагородила Юлію Навальну премією "За свободу слова".