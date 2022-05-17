Дженніфер Лопес одягла на побачення ультракоротку сукню в стилі baby doll

Сукня зі 100% деніму підкреслила стрункі ноги знаменитості, а взуття на високих підборах додало зросту до її 164 сантиметрів.

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52-річна американська співачка Дженніфер Лопес не соромиться демонструвати публіці свою фігуру, над якою в поті чола працює в спортзалі, і її новий вихід знову спричинив фурор, повідомляє Нarpers Вazaar.

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На побачення з Беном Аффлеком артистка одягла дуже коротку сукню в стилі baby doll із темно-синього деніму від Gucci з культовими золотими прикрасами італійського будинку на грудях. Вона доповнила образ яскравою великою сумкою від Dior, сонцезахисними окулярами з фіолетовим відтінком від Celine і парою високих босоніжок тілесного кольору на платформі.

Сукня, уякій була знаменитість, має комір-поло, завищену лінію талії та спідницю зі складками. Вартість такого вбрання на сайті модного дому $2100.

[ + – ] Сукня, яка буде модною цього літа Фото: Скриншот

Компанію Дженніфер на обіді з нареченим у Soho House у Малібу склала її 75-річна мати Гваделупе Родрігес. Вона мала такий само шикарний вигляд, як і її дочка, у блузці з принтом у вигляді листя, білих штанах, тілесних сандалях і з білою сумкою Chanel через плече.

У свою чергу Бен мав куди скромніший вигляд у білій класичній сорочці, чорному блейзері та такого ж кольору брюках і туфлях.

Нещодавно Джей Ло та Бен заручилися, проте дата весілля поки що не призначена. Дженніфер упевнена, що цього разу її шлюб — назавжди.

"Тепер, коли я виходжу заміж, у першу чергу йдеться про мою сім'ю. Йдеться про те, щоб мати достатньо часу, щоб бути жінкою, матір'ю, партнеркою та людиною, якою мені потрібно бути для важливих людей у моєму житті. Це повинен бути дуже особливий проєкт, якщо він збирається забрати час у моєї сім'ї", — зізнавалася вона.

Зазначимо, що співачка дуже любить дорогі бренди. Нещодавно вона хизувалась у блузі від Valentino з бантом. Небесно-блакитні плечі блузки прикрашали візерунки рожевих метеликів, а середню частину над бюстом і животом — пейзажний малюнок квітучого квіткового поля. Низ виробу контрастував із темнішими фіолетовими квітковими візерунками. Вартість такої речі — $1860.

Узимку вона з'явилася на шопінгу в джемпері за $3400.