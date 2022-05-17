Дженнифер Лопес надела на свидание ультракороткое платье в стиле baby doll

Платье из 100%-го денима подчеркнуло стройные ноги знаменитости, а обувь на высоком каблуке добавила роста к ее 164 сантиметрам.

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52-летняя американская певица Дженнифер Лопес не стесняется демонстрировать публике свою фигуру, над которой в поте чела трудится в спортзале, и ее новый выход снова произвел фурор, сообщает Нarpers Вazaar.

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На свидание с Беном Аффлеком артистка надела очень короткое платье в стиле baby doll из темно-синего денима от Gucci с культовыми золотыми украшениями итальянского дома на груди. Она дополнила образ яркой большой сумкой от Dior, солнцезащитными очками с фиолетовым оттенком от Celine и парой высоких босоножек телесного цвета на платформе.

Платье, в котором была знаменитость, имеет воротник-поло, завышенную линию талии и юбку со складками. Стоимость такого наряда на сайте модного дома – $2100.

[ + – ] Платье, которое будет модным этим летом Фото: Скриншот

Компанию Дженнифер на обеде с женихом в Soho House в Малибу составила ее 75-летняя мама Гваделупе Родригес. Она выглядела так же шикарно, как и ее дочь, в блузке с принтом в виде листьев, белых брюках, телесных сандалиях и с белой сумкой Chanel через плечо.

В свою очередь Бен выглядел куда скромнее в белой классической рубашке, черном блейзере и такого же цвета брюках и туфлях.

Недавно Джей Ло и Бен обручились, однако дата свадьба пока что еще не назначена. Дженнифер уверена, что в этот раз ее брак – навсегда.

"Теперь, когда я выхожу замуж, в первую очередь речь идет о моей семье. Речь идет о том, чтобы иметь достаточно времени, чтобы быть женщиной, матерью, партнером и человеком, которым мне нужно быть для важных людей в моей жизни. Это должен быть очень особенный проект, если он собирается отнять время у моей семьи", – признавалась она.

Отметим, что певица очень любит дорогие бренды. Не так давно она щеголяла в блузе от Valentino с бантом. Небесно-голубые плечи блузки украшали узоры розовых бабочек, а среднюю часть над бюстом и животом пейзажный рисунок цветущего цветочного поля. Низ изделия контрастировал с более темными фиолетовыми цветочными узорами. Стоимость такой вещи – $1860.

Зимой она появилась на шопинге в джемпере за $3400.