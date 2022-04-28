Дженнифер Лопес показала самую желанную блузу весны-2022

Блуза с цветочным принтом должна быть в гардеробе каждой уважающей себя модницы.

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52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес знает толк в дизайнерских вещах и умеет их сочетать так, чтобы задавать тренды на весь сезон. Очередной пример тому – появление знаменитости на шопинге в роскошных бутиках Gucci и Brunello Cucinelli на Родео-Драйв в Беверли-Хиллз.

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Для похода по магазинам Джей Ло нарядилась как всегда очень дорого, однако в глаза бросается не цена наряда, а умелое сочетание предметов гардероба. В этот раз певица выбрала струящуюся блузу от Valentino с бантом. Небесно-голубые плечи блузки украшали узоры розовых бабочек, а среднюю часть над бюстом и животом пейзажный рисунок цветущего цветочного поля. Низ изделия контрастировал с более темными фиолетовыми цветочными узорами. стоимость такой вещи – $1860.

[ + – ] Дженнифер Лопес исповедует принцип: дорого, но не броско Фото: Backgrid

Длинные рукава были закатаны до локтей, а саму блузу Лопес заправила в ультрамодные мешковатые джинсы с высокой талией от Brunello Cucinelli. Образ дополняли босоножки Leslie от Giuseppe Zanotti x Jennifer Lopez, сумка VSLING от Valentino Garavani и солнцезащитные очки.

По мнению стилистов, блуза с цветочным принтом всегда должна быть в гардеробе любой модницы, поскольку ее можно сочетать с чем угодно: от шорт, джинсов и брюк до юбок любой длины и комбинезонов.

Отметим, что Лопес любит часто появляется в цветочных блузах и рубашках, что модно увидеть даже на ее странице в соцсети. Яркие цвета добавляют образу свежести.

Напомним, Дженнифер сообщила поклонникам о том, что выходит замуж за Бена Аффлека, похваставшись помолвочным кольцом. Эксперты назвали приблизительную стоимость этого украшения.