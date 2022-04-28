Дженніфер Лопес показала найбажанішу блузу весни-2022

Блуза з квітковим принтом повинна бути в гардеробі кожної модниці, яка поважає себе.

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52-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес розуміється на дизайнерських речах і вміє їх поєднувати так, щоб задавати тренди на весь сезон. Ще один приклад тому — поява знаменитості на шопінгу в розкішних бутиках Gucci та Brunello Cucinelli на Родео-Драйв у Беверлі-Гіллз.

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Для походу по магазинах Джей Ло вбралася як завжди дуже дорого, проте в очі впадає не ціна вбрання, а вміле поєднання предметів гардеробу. Цього разу співачка обрала блузку від Valentino з бантом. Небесно-блакитні плечі блузки прикрашали візерунки рожевих метеликів, а середню частину над бюстом і животом пейзажний малюнок квітучого поля. Низ виробу контрастував із темнішими фіолетовими квітковими візерунками. вартість такої речі — $1 860.

[ + – ] Дженніфер Лопес сповідує принцип: дорого, але не яскраво Фото: Backgrid

Довгі рукави були закатані до ліктів, а саму блузу Лопес заправила в ультрамодні мішкувати джинси з високою талією від Brunello Cucinelli. Образ доповнювали босоніжки Leslie від Giuseppe Zanotti x Jennifer Lopez, сумка VSLING від Valentino Garavani та сонцезахисні окуляри.

На думку стилістів, блуза з квітковим принтом завжди має бути в гардеробі будь-якої модниці, оскільки її можна поєднувати з чим завгодно: від шортів, джинсів і штанів до спідниць будь-якої довжини та комбінезонів.

Зазначимо, що Лопес любить часто з'являється у квіткових блузах і сорочках, що можна побачити навіть на її сторінці у соцмережі. Яскраві кольори додають образу свіжості.

Нагадаємо, Дженніфер повідомила шанувальникам про те, що виходить заміж за Бена Аффлека, похвалившись каблучкою на заручини. Експерти назвали приблизну вартість цієї прикраси.