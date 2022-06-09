Дженнифер Лопес продемонстрировала яркий летний образ для тех, кто любит роскошь

Образ для знаменитости создавала высококлассная команда дорогостоящих стилистов.

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52-летняя Дженнифер Лопес не перестает экспериментировать с длиной своих нарядов и фасонами, то и дело появляясь на публике в ультракоротких платьях в стиле baby-doll.

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Так, по улицам Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке поп-дива прогулялась в в желто-розовом мини-платье с цветочным принтом и такой же расцветки пальто до колена, которые для нее подобрали команда ее стилисты Роб Зангарди и Мариэль Хаэнн. Образ она дополнила розовой сумочкой Ferragamo, белыми туфлями на высоком каблуке и платформе и большими солнцезащитными очками. В качестве аксессуаров Лопес выбрала золотые серьги-кольца.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Традиционно она надела и помолвочное кольцо с зеленым бриллиантом, которое ей подарил Бен Аффлек в апреле этого года.

Особое внимание Дженнифер уделила маникюру, который для нее сделал звездный мастер Том Бачик. В Instagram она крупным планом показала свои ногти, демонстрируя оригинальный скошенный френч, украшенный объемными белыми цветами.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Парикмахер Лопес Крис Эпплтон собрал волосы знаменитости в высокий хвост.

В таком роскошном виде Джей Ло приехала посмотреть на графити, которое ей посвятили фанаты.

"Никогда не знаешь, где ты увидишь меня в Нью-Йорке", – подписала снимки знаменитость, отметив хэштегами всех, кто работал над ее образом.

Напомним, ранее мать двоих детей уже появлялась на публике в очень коротком джинсовом платье, традиционно дополнив его туфлями на высоких каблуках. Знаменитость не стесняется демонстрировать стройные ноги, показывая результаты многочасовых тренировок в спортзале.

Совсем недавно она расплакалась на церемонии награждения премией MTV, одержав победу в номинации "Признание поколений". Знаменитость поблагодарила всех, кто "разбил ей сердце".

Недавно стало известно что она и ее жених Бен Аффлек переезжают в совместный дом, который так долго искали в Лос-Анджелесе.