Прихована розкіш: Дженніфер Лопес присвятила новий манікюр Бену Аффлеку

За допомогою манікюру знаменитість знову акцентувала увагу на своїй каблучці для заручин.

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52-річна американська співачка та актриса продемонструвала новий манікюр з літерами В та J, присвятивши його своєму коханому Бену Аффлеку. Фотографією своєї роботи поділився з підписниками майстер манікюру Том Бачик, клієнткою якого є Дженніфер.

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На нігті красивої мигдалеподібної форми безіменного пальця її лівої руки нанесені тонкі стрілки, розташовані у вигляді літери "X", з літерою "J" угорі та літерою "B" трохи нижче в староанглійському стилі. Малюнок нанесений на пастельну базу. На середньому пальці Бачик помістив золоте серце як символ кохання Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Зазначимо, що таким чином майстер сфокусував увагу на каблучці артистки.

"Якщо ти знаєш… отже, ти знаєш. Джен та Бен назавжди", — підписав він зображення. Бачик, серед клієнток якого Селена Гомес, Аріана Гранде, Камілла Кабельо, Нікола Пельтц та багато інших, додав "#couplesgoals for the boss", відмітивши Джей Ло у підписі.

Фото: 𝙏𝙤𝙢 𝘽𝙖𝙘𝙝𝙞𝙠 Nails

Журналістам Том розповів, що розробив дизайн нігтів Дженніфер з "металевими акцентами та сплесками кольору", бо вони "ідеальні для літньої атмосфери":

"Для цього я взяв кілька різних наборів хромованих золотих наклейок і створив простий монтаж ініціалів пари. Я також використав серця різних розмірів, ініціали нашої пари, а потім кілька стрілок, щоб пов'язати все це воєдино", — пояснив він.

На крупному плані руки Дженніфер було видно її каблучку із зеленим діамантом вагою 8,5 карата. Камінь незвичайного кольору особливо рідкісний, його вартість оцінюється в $10 млн.

Джей Ло розповіла, що Бен зробив їй пропозицію у ванній кімнаті.

"Ви коли-небудь уявляли собі, що ваша найбільша мрія може здійснитися? Перебуваючи в моєму улюбленому місці на землі (у ванні з піною), моє прекрасне кохання стало на одне коліно і зробило пропозицію. Я була зовсім захоплена зненацька і просто дивилася йому в очі, посміхаючись і плачучи одночасно, щосили намагаючись усвідомити той факт, що через 20 років це сталося знову. Я буквально втратила дар мови, і він сказав: "Це так?" Я сказала: "Так! Звісно!”, — зізнавалася зірка.

Бен і Дженніфер раніше заручилися з 2002 по 2004 рік, проте незадовго до весілля вони розійшлися, і співачка дуже важко переживала розрив. Через 17 років вони знову возз'єдналися і цього разу мають намір не втратити шанс, подарований долею.